Realizan en Buenos Aires el campeonato para Atletas con Síndrome de Down más importante de América

El Campeonato Internacional de las Américas para Atletas con Síndrome de Down: Americano Tri21 Buenos Aires 2023, se celebrará, con la participación de once países, en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) del barrio porteño de Núñez, del 20 al 25 de marzo de 2023.

El evento multideportivo, que se desarrollará en la semana del Día Mundial del Síndrome de Down: 21 de marzo, día en que se celebrará la ceremonia de apertura, contará con la participación de Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, México, Uruguay, Albania, Bulgaria, Portugal, Rusia y Argentina y tendrá competencias simultáneas en las siguientes disciplinas: atletismo, básquet, futsal, gimnasia, judo, natación, natación artística, tenis y tenis de mesa.

"En Argentina nos preparamos para ser unos anfitriones ejemplares y poder brindar un torneo de gran calidad que sea trascendental para la visibilidad y desarrollo del deporte para Síndrome de Down en nuestro país y en todo nuestro continente, invitamos a todos (organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, federaciones, fundaciones, empresas, particulares) a sumarse para lograr que esta fiesta del deporte para Síndrome de Down sea única e inolvidable", destacó la titular de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD), Graciela Breques.

"Sueño con que este torneo, donde tendremos el orgullo de contar con la participación de atletas argentinos y americanos campeones y subcampeones del mundo; sea un emblema, una vía para mostrar el talento de nuestros atletas con Síndrome de Down de la Argentina y de todo nuestro continente americano, para que sean reconocidos y valorados primero como personas, y en este caso, además, como "deportistas", puntualizó Breques.

Los organizadores dispusieron las siguientes vías de comunicación para el evento: Instagram: Fadasd_ok; E-mail: federacionargentinadedeportesd@gmail.com / americanotri21@gmail.com Whatsapp: +54 9 223 4228432.

