La fecha de la Primera C se iniciará mañana con tres partidos

Central Córdoba de Rosario recibirá a General Lamadrid, Real Pilar a Excursionistas y Sportivo Italiano a Leandro N. Alem, en los tres encuentros a jugarse mañana, desde las 15:30, en el inicio de la 21ra. fecha del torneo de Primera C que tiene como líder a San Martín de Burzaco.

Esta temporada de la Primera C ofrece el ascenso directo a la Primera B para los tres primeros, en tanto que habrá un cuarto equipo que subirá que surgirá de un torneo reducido entre los ubicados entre el cuarto y undécimo puesto.

No habrá descensos, ya que se fusionarán la Primera C y la D en 2024, pero los dos últimos de la temporada de la C no podrán ascender el año próximo.

La fecha completa es la siguiente:

. Sábado:

. A las 15:30, Central Córdoba-General Lamadrid, Real Pilar-Excursionistas y Sportivo Italiano-Leandro N. Alem.

. Lunes:

. A las 15:30, Liniers-San Martín de Burzaco, Luján-Deportivo Laferrere, Berazategui-Victoriano Arenas y Claypole-Yupanqui.

. Martes:

. A las 15:30, Deportivo Español-Atlas

. A las 19: Midland-Puerto Nuevo.

Libre: Justo José de Urquiza

- Posiciones: San Martín de Burzaco 40 puntos; Claypole 35; Liniers 34; Deportivo Laferrere y Midland 32; Atlas 31; J.J. Urquiza y Luján 30; Deportivo Español y Sportivo Italiano 28; Excursionistas 27; General Lamadrid 23; Real Pilar y Central Córdoba 21; Berazategui y Puerto Nuevo 19; Leandro N. Alem 17; Victoriano Arenas 16 y Yupanqui 12.

Con información de Télam