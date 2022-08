En Estudiantes todas las quejan le apuntan al árbitro Matonte y al VAR por la eliminación en la Copa

El plantel de Estudiantes de La Plata se entrenó esta mañana en el predio de City Bell tras quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores, con su ánimo todavía alterado por el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte; del árbitro VAR, Andrés Cunha y del AVAR, Gustavo Lazarte, a quienes consideraron responsables de la derrota.

Ni bien terminó el partido, Juan Sebastián Verón, uno de los vicepresidentes de la institución, subió una publicación a su cuenta de Instagram para exponer su bronca: “Conmebol haciendo lo que hace Conmebol. No importa cuando leas esto”, y lo acompañó con una bandera de Brasil.

Por su parte, el referente y capitán Mariano Andújar, que tras el gol de Vitor Roque salió despedido a reclamarle al juez por una mano, afirmó: “La toca con la mano, es una jugada parecida a la del gol de Suárez en River y Vélez”.

“Matonte y Cunha tuvieron una noche malísima, los fallos fueron dudosos. En el gol que nos anularon Jorge (Morel) no obstaculiza la visión del arquero y no participa de la jugada”, agregó.

Esta mañana se conocieron los audios del VAR, en los que tanto Cunha como Lazarte le insisten a Matonte que el jugador de Estudiantes no molesta la visión de Bento, pero el juez mantuvo su idea primaria de no convalidar por tanto de Luciano Lollo.

Por su lado, el entrenador Ricardo Zielisnski explicó: "Le fui a decir en la cara lo que pienso. Le dije que era el responsable y no sólo en los goles. Morel no obstaculiza nunca la visión del arquero, que además no tenía ninguna posibilidad de llegar a la pelota”.

“Me pareció que se equivocó mucho, y siempre para el mismo lado. Las divididas todas eran para los brasileños. Hubo un par de jugadores que cometieron faltas de amarillas, no los amonestó, porque tenían que irse expulsados”, concluyó.

Con información de Télam