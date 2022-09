El Clásico Ecuador en San Isidro, el punto saliente de un fin de semana a pura hípica

El Clásico Ecuador, una prueba de Grupo 2 para caballos de 4 años y más edad que tiene un premio de 1.900.000 pesos y se correrá el sábado en el hipódromo de San Isidro, aparece como un punto muy atractivo para un fin de semana bien "burrero", con actividad también en Palermo y La Plata.

A las 19.15 del sábado, en el décimo cuarto turno de la reunión especial sanisidrense con 17 carreras, se largará el Clásico Ecuador con 7 ejemplares en las gateras.

También se correrá el Clásico Ensayo, una prueba de Grupo 3 para potrillos de 3 años con un premio de 1.800.000 pesos y que tendrá lugar a las 18.45, en el décimo tercer turno del programa. Son 7 los potrillos que estarán en la línea de largada.

En el décimo segundo turno se llevará a cabo el Clásico Sibila, otra prueba de Grupo 2 con un premio de 1.900.000 pesos para yeguas de 4 años y más edad. En esta carrera se pondrá en juego la Copa TV Pública, con 10 anotadas en los partidores.

Y en el undécimo turno, a las 17.45, se pondrá en marcha el Clásico Refinado Tom, una prueba de 1.200 metros con un premio de 1.180.000 pesos para caballos de 4 años y más edad, con 6 pura sangre en las gateras.

En el Clásico Ecuador aparecen como protagonistas Marignac, Don Beco, Aspavento -un gran lance-, Evitándote -el favorito-, Bolster, Curioso Agaín y Sin Temor -enemigo del favorito -.

A las 12.45 se largará la primer carrera del programa de San Isidro y terminará a las 20.45, con la décimo séptima prueba de la reunión.

La movida turfística del fin de semana arrancará mañana en el hipódromo de Palermo, con un programa de solo 10 carreras. Se destaca el Hándicap Laguna Blanca sobre 1.400 metros de arena con un premio de 580.000 pesos, con 7 yeguas que largarán a las 16. en el quinto turno.

las competidoras serán Sevilla Halo -la favorita-, Yould You Like, Etoile de Espinal, Water City, Cool Berry, All Storm y Doña Guaraní.

Para el domingo la actividad del turf se desplazará hasta el hipódromo de La Plata, en donde habrá un total de 13 competencias.

Sobresale el Especial Alejandro Korn, una prueba de 1.200 metros para todo caballo de 4 años y más edad, con un premio de 749.000 pesos y 8 anotados: Quil Hero, Decretado, Berserker, Tan Bruno -un enemigo peligroso-, Capolicho Judo, Lunático Blues, Guepardo Stai y Rudy Trigger, el gran favorito.

Un fin de semana con una especial movida en San Isidro, con 4 clásicos y 17 carreras en total, como para que los burreros no tengan de qué quejarse. Hay que ir muy informado y bien lúcido a la hora de ir a las ventanillas de apuestas.

