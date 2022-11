El árbitro Patricio Loustau anunció su retiro y el domingo dirigirá su último partido

El árbitro Patricio Loustau anunció hoy su retiro de la actividad profesional, a la cual le pondrá fin el próximo domingo cuando dirija el amistoso entre River Plate y Betis de España, en Mendoza, en el marco del triángulo internacional que también marcará la despedida de Marcelo Gallardo en el club de Núñez.

"Me espera un nuevo camino, con otros desafíos y la seguridad de sentir que estoy en paz, que estoy tranquilo porque he logrado la credibilidad, el respeto y el prestigio por los que tanto trabajé", manifestó Loustau a través de un comunicado.

Loustau, de 47 años, narró los distintos momentos que vivió como árbitro, profesión que también desarrolló su padre, Juan Carlos Loustau.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Miles de sensaciones he vivido en tantos años vistiendo la camiseta de árbitro. Lo que sí mantuve presente siempre fue el amor por el juego, por la pelota, por el fútbol, por este deporte maravilloso que me acompañó y seguramente me acompañará toda la vida", señaló Loustau.

Su primer partido como juez fue el 21 de agosto de 2009, cuando dirigió el encuentro entre Godoy Cruz de Mendoza 2-Gimnasia LP 0, por la primera fecha del torneo Apertura.

Desde 2011 se convirtió en árbitro internacional y fue convocado para partidos de Eliminatorias Sudamericanas, Copa América, Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

El último gran partido que dirigió fue la final de la última edición de la Copa Libertadores que consagró campeón a Flamengo con el triunfo 1-0 ante Atlético Paranaense en Guayaquil, Ecuador.

Con información de Télam