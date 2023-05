Chacarita celebrará mañana su 117mo. aniversario en la cima del Grupo B de la Primera Nacional

Chacarita Juniors celebrará mañana en soledad el 117mo. aniversario de su fundación desde la cima del Grupo B, luego de igualar esta noche sin goles en su visita a Ferro Carril Oeste, en el cierre de la duodécima fecha de esa zona del torneo de la Primera Nacional.

De esta manera los de San Martín también conservaron su privilegiada situación de ser los únicos invictos de la competencia.

Por su parte Atlético Rafaela se impuso a dos minutos del final a Villa Dálmine, como local, por 1 a 0, con un gol del experimentado Cristian Llama, y alcanzó en el tercer escalón de esta zona a Quilmes.

En tanto que San Martín, de San Juan goleó hoy a Almagro por 3 a 0 y se trepó a la punta de la Zona A junto con Defensores Unidos y Agropecuario, en el cierre de la decimocuarta fecha del grupo.

El mediocampista Nicolás Pelaitay (30m. PT), el delantero Nicolás Blanco (21m. ST) y el volante Benjamín Borasi (42m. ST), anotaron para festejar la tercer victoria al hilo del conjunto cuyano.

La fecha anterior superó a San Telmo por 2 a 0, como visitante y 3 a 1 a Temperley de local, en la duodécima. De esta manera San Martín con 23 puntos alcanzó en la punta a Defensores Unidos y Agropecuario Argentino; Almagro en cambio es decimoquinto con 15 unidades.

Temperley por su parte superó 1 a 0 a Alvarado de Mar del Plata y ascendió a la cuarta posición del torneo .El defensor Lucas Angelini (14m. ST), marcó para los "gasoleros".

La conquista, la sexta en el campeonato, colocó a Temperley en la cuarta ubicación con 22 puntos; en tanto que Alvarado es decimoséptimo con 14 unidades.

Almirante Brown empató hoy sin goles ante Defensores de Belgrano, en el estadio Fragata Sarmiento en Isidro Casanova y no pudo llegara a la punta de la Zona A.

La igualdad bajó a Brown a la quinta posición con 21 puntos y no pudo alcanzar en la punta a Defensores Unidos, San Martín de San Juan y Agropecuario (32); mientras que Defensores de Belgrano es noveno con 17 unidades.

En tanto que Nueva Chicago igualó sin goles con Patronato -que es decimotercero con 15 unidades-, en Paraná y subió a la sexta posición con 18 puntos.

San Telmo, por su parte, último en la tabla de posiciones y con el debut del técnico Darío Lema, goleó a Flandria por 4 a 1, en Jáuregui.

Erik Bondancer (37m. PT), Rodrigo González (11m. ST), Ramiro Luna (24m. ST) y Lionel Laborda (51m. ST) anotaron para el "Candombero"; Julián Ford (36m.ST) descontó para el "Canario".

San Telmo es último con 11 unidades y Flandria a su vez es undécimo con 16 puntos.

A su vez que Gimnasia de Mendoza venció sobre la hora por 1 a 0 a San Martín de Tucumán, como local y ascendió a la séptima posición. Joan Juncos (41m. ST), convirtió para el conjunto mendocino.

Otros resultados de la Zona A: Deportivo Morón 2 (Orosco y Kubiszyn) -Estudiantes de Río Cuarto 0 y Güemes de Santiago del Estero 1 (Escudero) - All Boys 1 (Iacobellis).

Por la Zona B, Deportivo Riestra le ganó a Tristán Suárez por 2 a 0, en el Bajo Flores. Los delanteros Lázaro Romero (9m. PT) y Martín Batallini (48m. ST), anotaron para la victoria del equipo de Nueva Pompeya.

El resultado colocó a Riestra en la décima posición con 15 unidades; mientras que Tristán Suárez es decimoquinto con 13 unidades.

Racing de Córdoba por su parte empató en la provincia mediterránea 1 a 1 con Atlanta. Nicolás Mazzola (29m.ST), marcó para el "Bohemio" y Joé Méndez (40m. ST) lo igualó para el equipo local.

El resultado mantuvo a ambos equipos en la misma ubicación, Racing es séptimo con 16 puntos y Atlanta a su vez es sexto con 17 unidades.

* Posiciones Zona A: San Martín (SJ), Defensores Unidos y Agropecuario 23 puntos; Temperley 22; Almirante Brown 21; Nueva Chicago y Gimnasia (M) 18; D. Belgrano y San Martín (T) 17; Güemes (SE), Flandria y Estudiantes (RC) 16; Patronato, Brown (PM) y Almagro 15; All Boys, D. Morón y Alvarado 14; y San Telmo 11.Libre Guillermo Brown de Puerto Madryn.

*Posiciones Zona B: Chacarita Juniors 24 puntos; Deportivo Maipú 23; Quilmes y Atlético Rafaela 22; Independiente Rivadavia 19; Atlanta 17; Racing (C) y Gimnasia (J) 16; Brown (A), Riestra, D. Madryn y Estudiantes (BA) 15; Villa Dálmine 14; Mitre (SE) y Tristán Suárez 13; Riestra, Ferro y Aldosivi 12; y Chaco For Ever 9.

Los ganadores de cada zona jugarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Del segundo lugar al octavo de cada grupo jugarán el Reducido por el segundo ascenso.

El último equipo de cada zona descenderá y los anteúltimos jugarán entre sí para determinar el tercer descenso.

Con información de Télam