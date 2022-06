Calleri: "Queremos tener el centro nacional de tenis en Parque Sarmiento"

(Por Marina Butrón).- La concreción de un centro nacional exclusivo de tenis en el Parque Sarmiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el principal objetivo del cordobés Agustín Calleri, quien acaba de renovar su mandato como presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) por cuatro años más, así como también meter el deporte en la currícula escolar y continuar desarrollando el tenis femenino y juvenil.

"Queremos tener el centro nacional de tenis", afirmó Calleri en charla con Télam cuando se le consultó sobre la meta de su gestión en este nuevo ciclo. "En lo deportivo, la competencia de calidad dio resultados que están a la vista: récord histórico de Challengers, más jugadores argentinos metiéndose en los torneos más importantes, un fuerte trabajo en tenis femenino y juveniles que se destacan cada vez más. Pero nos falta ese centro nacional, que está al caer, es el sueño que tenemos".

El extenista, de 45 años, aseguró que el proyecto "ya está muy avanzado con el Gobierno de la Ciudad en el Parque Sarmiento. Presentamos todos los planos, todo lo que nos pidieron, y hay algo de burocracia de parte de ellos. Queremos tener un espacio propio, que va a ayudar mucho al desarrollo de los menores porque van a contar con un lugar donde poder entrenar, dormir, y nosotros con una oficina que ahora está en Corrientes y Maipú y a la que suele ser un caos llegar".

Florencia Labat, jugadora profesional entre 1989-2000, ingresó a la vicepresidencia tercera como novedad en la Comisión Directiva 2022-2025 y estará en la "mesa chica" de las futuras decisiones. "Desde que asumimos en el primer mandato, con Mariano Zabaleta (vice) dijimos que el tenis femenino tiene que estar manejado por mujeres. Por eso están Flor, Gaby Sabatini, Mecha Paz, Marian Morea. Les planteamos que digan cómo creen que es la mejor forma para que esto crezca y que nosotros estamos para apoyar y acompañar", apuntó Calleri.

Télam:¿Cuánto influyó la irrupción de Nadia Podoroska en 2019 con el oro Panamericano y después las semifinales de Roland Garros en 2020 para el crecimiento del tenis femenino?

Agustín Calleri: Por supuesto que que eso ayuda un montón porque vos como deportista si no tenés un espejo donde reflejarte a veces cuesta más. Eso es por ahí lo que faltaba en el tenis femenino, un referente actual. También volvimos a tener tres junior en Roland Garros y una de ellas llegó a la final, Solana Sierra.

T: ¿Qué rol cumple Sabatini?

AC: Gaby siempre está, si está afuera o viene a la Argentina, acompaña todo el tiempo. Hablamos por teléfono constantemente. Con Mecha (Paz, capitana del equipo femenino) que es una de las mejores amigas, tienen una comunicación muy dinámica y eso es lo que valoramos un montón. A ella no le gusta la exposición pero aporta muchísimo. Argentina volvió a tener un torneo de la WTA. Con Flor Labat ahora de vice 3ra. y Morea como vocal titular estamos chochos con el trabajo de ellas y descansamos tranquilos en que el tenis femenino está en las mejores manos.

T: ¿Cómo incidió la pandemia en el tenis argentino?

AC: En algunas cosas nos mató, como para poder meter el tenis en la currícula escolar. Queríamos empezar en marzo del 2020 y habíamos tratado el tema con varios gobiernos provinciales pero por la pandemia se frenó todo. Los deportes que más crecen son los que están en el colegio. Hoy no necesitás una cancha de tenis para jugar. Hay miles de formas de poder dar los primeros pasos en la escuela para después trasladarlos a los clubes, que eso es lo que nosotros queremos. El tenis es el segundo deporte a nivel nacional después del fútbol. Antes era elitista pero ahora cambió mucho y es popular. Al ser uno de los primeros deportes cuyas prácticas se liberaron creció muchísimo.

T: ¿Cómo ve a la nueva generación de tenistas, con Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo a la cabeza?

AC: Muy bien. Báez debutó en Copa Davis este año, algo que no es fácil, y tiene una cabeza como si viniera jugando hace años. Fran Cerúndolo también es un jugador que me encanta, como su hermano Juan Manuel. Hay muchos tenistas que están apareciendo Ugo Carabelli, Thiago Tirante, Facundo Díaz Acosta, Tomás Etcheverry... Argentina es un gran semillero, tiene muy buenos entrenadores, muy buenos formadores. Queremos que pase lo mismo con el tenis femenino, que sume jugadoras, y está pasando pero el trabajo se va a ver reflejado dentro de cuatro, cinco años.

T: ¿Cuánto suma ser un país organizador de Challengers para este crecimiento?

AC: Mucho. Hoy tenemos cinco Challengers, dos torneos de la ATP en Córdoba y Buenos Aires que son de empresas privadas y uno de la WTA. Creo que nunca en un año calendario hubo tantos Challengers en nuestro país. Que los jugadores no tengan la necesidad de viajar para competir ayuda mucho al desarrollo interno. Antes teníamos que pedir por favor para que nos den un torneo en la Argentina y hoy nos llaman para que los hagamos. Nos beneficia, aunque con nuestra situación económica organizar torneos en dólares no es fácil. Pero contamos con apoyo de los sponsors porque ofrecemos un mejor producto.

T: ¿Cómo evalúa a Guillermo Coria como capitán del equipo de Copa Davis?

AC: Es un apasionado del tenis y me encanta. Está muy comprometido con su trabajo como capitán y logró algo que en mi época no me acuerdo de que haya pasado: poder juntar a todos y que todos se sientan parte del equipo, jueguen o no. Eso es muy valorable. Hay tenistas que por ahí están 200 del mundo y saben que hoy por hoy no tienen chance de estar, porque desgraciadamente son solo cinco en el equipo, pero que se siente un parte de un grupo.

