"Terminamos siendo un equipo muy efectivo", dice DT Lemos, de Sacachispas

Leonardo Lemos, entrenador de Sacachispas, justificó hoy el ascenso de su equipo a la Primera Nacional, argumentando que se halló una efectividad que le permitió arribar a las instancias finales del Reducido de la Primera B Metropolitana.

“Terminamos siendo un equipo muy efectivo, muy comprometido. Construimos una campaña espectacular desde los resultados. Casi no perdimos en el segundo semestre” apuntó el DT, elogiando la regularidad alcanzada.

El conjunto ‘lila’ finalizó tercero en las 16 fechas del torneo Clausura, con una campaña que incluyó 7 victorias, 8 empates y una sola derrota (1-3 con San Miguel), en septiembre pasado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Lemos reemplazó en la conducción a Eduardo Pizzo, quien debió alejarse del cargo en abril pasado, cuando se contagió el coronavirus y estuvo internado por dos meses en terapia intensiva, a raíz de una neumonía bilateral que lo tuvo al borde de la muerte.

“Quiero mencionar a Eduardo Pizzo y a su cuerpo técnico, porque ellos iniciaron el proceso y son parte de este ascenso”, evocó el técnico, de anterior paso por Quilmes tanto como jugador como DT.

“La verdad que no era el objetivo (el ascenso) al inicio. El equipo, cuando me sumé, estaba en los últimos puestos y no se pensaba en esto”, sostuvo Lemos, de 44 años, en declaraciones a ‘TyC Sports’.

“Tuvimos una identidad de juego con alguna variante desde lo táctico”, remarcó el entrenador.

Por su lado, el arquero Daniel Monllor, uno de los héroes de la jornada, al detener dos disparos desde el punto del penal, recordó haber vivido una situación favorable similar con la camiseta de Nueva Chicago, cuando obtuvo un ascenso en una Promoción frente a Chacarita Juniors (2012), entre equipos de Nacional B y Primera B Metropolitana.

“Nunca pensé que iba a volver a vivir una instancia así. Tuve la desgracia que falleció mi viejo el año pasado, se lo quiero dedicar a él. Le pedí que me dé una mano y me dio dos”, expresó el guardavallas, que atajó los remates de Leonardo Landriel y de su colega Nicolás Báez, para permitirle el ascenso a Sacachispas, que batió a Colegiales (4-2) en la tanda de penales, tras igualar 1-1 en el período regular.

“Cuando arrancó el año yo dije que estábamos para pelear el ascenso y se me cagaron todos de risa. Yo sabía la clase de jugadores que había en este plantel. Cuando me llamaron me sedujo el proyecto”, indicó el arquero, de 37 años y que también vistió las camisetas de Los Andes, Talleres de Remedios de Escalada, Deportivo Armenio y Colegiales, entre otras entidades.

“Sacachispas es el club más ninguneado, pero con trabajo serio, con un grupo humano increíble y un cuerpo técnico de la puta madre se pueden conseguir las cosas. No me quiero olvidar de la familia Larrosa, que se desviven por este club”, sostuvo.

Con información de Télam