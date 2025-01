Donald Trump fue condenado este viernes por el caso de la exactriz de cine porno Stormy Daniels en una sentencia simbólica aunque histórica que no implica cárcel ni multa, pero que convierte al presidente electo en el primer delincuente convicto en llegar a la Casa Blanca. El mandatario electo había pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que detuviera la lectura de la sentencia antes de su investidura, que será en apenas 10 días. "Esto es una derrota de la caza de brujas demócrata", denunció a poco de que se conociera el fallo.

"Este tribunal ha determinado que la única sentencia legal que permite la entrada de una sentencia condenatoria sin invadir el cargo más alto de la tierra, es un descargo incondicional", dijo el juez del Tribunal de Distrito de Manhattan Juan Merchan en una audiencia a la que Trump asistió virtualmente.

El presidente electo fue declarado culpable de falsificar documentos para intentar encubrir un escándalo sexual en la recta final de su campaña a la Casa Blanca en 2016. Trump ya había sido imputado por el caso de soborno en marzo de 2023, y además enfrentó un caso federal en su contra por intentar revocar el resultado de las elecciones de 2020.

El mandatario cuestionó todo el proceso judicial. "El juicio se hizo para dañar mi reputación para que perdiera las elecciones y obviamente eso no funcionó", dijo el magnate por videoconferencia desde Florida junto a uno de sus abogados.

Qué es la "libertad condicional"

Esta condena poco usual mantiene la culpabilidad pero no implica condena a cárcel, multa o libertad condicional.

El republicano de 78 años, que regresará a la Casa Blanca el próximo 20 de enero, fue declarado culpable en mayo pasado por un jurado popular de 34 cargos de falsificación contable para esconder el pago de 130.000 dólares en la recta final de las elecciones de 2016 a la exactriz de cine porno Stormy Daniels, con la que habría mantenido una fugaz relación extramatrimonial diez años antes, haciéndolo pasar como gastos legales.

Había intentado de todas las formas no asumir como condenado, pero el jueves la Corte rechazó por estrecho margen -cinco votos frente a cuatro- un recurso de urgencia para impedir in extremis el anuncio de la sentencia, en el único de los cuatro frentes judiciales que tenía abiertos. En su pedido, había alegado una supuesta "inmunidad presidencial por actos oficiales" convalidada por el mismo tribunal, que sin embargo lo rechazó.

La defensa de Trump aseguraba que la inmunidad judicial concedida a un presidente en ejercicio debería extenderse a un presidente electo y así "evitar una grave injusticia y daño a la institución de la presidencia y las operaciones del gobierno federal".

El fiscal del caso, Joshua Steinglass, recordó en la audiencia que el veredicto del jurado fue "unánime y decisivo y debe ser respetado" y acusó al ex y futuro presidente de "participar en una campaña coordinada para socavar" el proceso que ha causado un daño duradero a la percepción pública del sistema de justicia penal".

Quién es Stormy Daniels, la exestrella porno que llevó a juicio a Donald Trump

Recientemente, la ex estrella porno, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, lanzó un libro en el que reveló detalles sobre sus encuentros sexuales con el expresidente Trump. Durante una entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live, Daniels fue cuestionada por el presentador sobre ciertos pasajes en los que describió las características íntimas de Trump. En el texto, la actriz aseguró que su pene "no es convencional" y que tiene "una enorme cabeza de seta", agregando que es "más pequeño que la media". La actriz Sarah Paulson, presente en el programa, no pudo ocultar su sorpresa ante esta revelación.