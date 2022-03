"Se tienen que hacer cargo", dijo el DT Battaglia sobre Almendra y Varela

El entrenador de Boca, Sebastián Battaglia, apuntó hoy contra Agustín Almendra y el juvenil Alan Varela, ambos bajados a Reserva por diferentes actos de indisciplina, y dijo que deberán hacerse "cargo" de sus reacciones y comportamientos.

"Hay reglas por cumplir y el que no las cumpla, tendrá consecuencias. Se tienen que hacer cargo", advirtió el entrenador en diálogo con los medios al ingresar en la concentración de uno de los hoteles céntricos de Buenos Aires.

Boca se enfrentará mañana a Central Córdoba de Rosario, por los 32avos. de final de la Copa Argentina, y el DT apartó a los dos jóvenes por problemas durante los últimos días.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Fueron dos actos de indisciplina diferentes y tomamos una decisión. El club tiene unas reglas y hay que cumplirlas. Hoy (por este martes) los dos se entrenaron con Reserva", explicó.

"Almendra y Alan deberán entrenarse con Reserve y acatar las órdenes que hoy me toca decidir a mí. Fueron dos situaciones diferentes, no hace falta ir más allá, no voy a dar detalles. Deberán hacerse cargo de las cosas que hicieron", reiteró con tono firme.

Battaglia conoce a los juveniles de su paso como DT de la Reserva aunque las reacciones de las últimas semanas lo llevaron a tomar esta decisión.

En el caso de Almendra, que lo insultó delante de los otros futbolistas, es complicado que continúe en Boca en el corto plazo.

"A mí me ha tocado y no necesito que nadie me cuente cómo es la Primera de Boca. Pero como cuerpo técnico tenemos unas reglas que cumplir y acá hay que hacerse cargo de cada una de las cosas que uno hace", aseguró.

"Yo fui claro con todo el plantel en cuanto a las reglas que tenemos que cumplir y lo que queremos para nuestro equipo. El que se quiere sumar, bienvenido sea. Y el que no las cumpla, tendrá sus consecuencias. Bajamos una línea y fuimos claros en lo que hablamos. A partir de ahí, cada uno decide su camino", afirmó.

Además, el entrenador recordó una frase de Carlos Bianchi, que lo tuvo en varios pasos en su carrera como futbolista, acerca de que "una vez" te levanta de la banquina para sumarte al grupo y a la "segunda" ya no.

"Estoy completamente de acuerdo con lo que decía Carlos Bianchi. Es lo que hay que hacer. Tenemos una linea que ya la hablamos con todos. Sabemos lo que queremos para nuestro equipo, para nuestro grupo. Cada uno que haga cosas tendrá que hacerse cargo de sus consecuencias", cerró.

Con información de Télam