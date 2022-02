"Milito es de los técnicos que más me mejoró", sostiene goleador Avalos de Argentinos Juniors

El delantero paraguayo Gabriel Avalos elogió hoy la estrategia del actual DT de Argentinos Juniors, Gabriel Milito, de quien dijo –además- que es uno “de los técnicos que más me mejoró” en el juego.

“(Gabriel) Milito es de los técnicos que más me mejoró. Me siento muy comprometido con su idea de juego. Me cambió por completo el formato”, apuntó el atacante que el martes último anotó un doblete en el triunfo 3-0 sobre Newell’s, por la segunda fecha, zona A, de la Copa de la Liga Profesional.

De acuerdo a lo revelado por el goleador, de 30 años, el actual entrenador del ‘Bicho’ mostró la virtud de “sacarme de mi zona de confort, me pide que salga a jugar y me adapté bastante bien”, manifestó Avalos al programa radial ‘Jogo bonito’ por FM Late (93.1).

“Tuve ofertas de distintos grandes de Sudamérica pero ninguno se acercó a lo que quería. Estoy muy cómodo en Argentinos. Además, el club hizo un esfuerzo económico importante”, manifestó el delantero que también vistió las camisetas de Nueva Chicago, Crucero del Norte de Posadas y Patronato de Paraná, entre otras instituciones.

“Yo quise quedarme en un fútbol tan competitivo como el argentino. Además me siento muy cómodo tanto en lo personal como en lo colectivo. El equipo tiene buenas expectativas. Tenemos metas trazadas, pero iremos partido a partido, debemos mantener los pies sobre la tierra”, analizó Avalos.

El goleador paraguayo, quien ya fue convocado para el seleccionado guaraní en eliminatorias sudamericanas, también dejó unas palabras de elogio para el juvenil mediocampista Matías Galarza, quien el martes último se anotó una conquista en la goleada frente al elenco rosarino

“(Matías) Galarza es un chico muy educado. Sabemos que su juego puede dar mucho que hablar. Está demostrando lo que sabe y muy rápido. Si va por el camino correcto, dudo que dure mucho en el fútbol argentino”, explicó Avalos, quien reúne 15 tantos en el club de La Paternal y está cuarto en la tabla histórica de máximos artilleros foráneos. El goleador entre extranjeros sigue siendo el hondureño Eduardo Bennett, con 47 festejos.

Con información de Télam