"Los hinchas de Boca me aplaudieron por aquel gol que determinó el descenso de River", dijo Farré

El entrenador de Belgrano, Guillermo Farré señaló que los "hinchas de Boca" lo aplaudieron "por aquel gol de 2011" que decretó el descenso de River y el consecuente ascenso de los cordobeses.

"Yo sé que la gente de Boca me recuerda mucho por lo sucedido hace años. Por eso me aplaudió por aquel gol que le hice a River cuando se fue al descenso. No me había dado cuenta cuando iba a los vestuarios y pensé que estaban agasajando a los jugadores propios pero me avisaron que ese reconocimiento era para mi", confió Farré en la conferencia de prensa pospartido.

"Aquel partido quedó en la historia (el domingo 26 de junio de 2011 empataron 1 a 1 en el Monumental con un tanto suyo, luego de ganar 2-0 en Córdoba), lo mismo que el gol, pero no por el morbo de lo de River, sino por lo que significó para mi carrera", apreció.

Y respecto del 0-2 de esta noche en la Bombonera apuntó que igualmente la derrota "no quita motivación para el clásico del domingo con Talleres".

"Boca fue superior esta noche y nosotros estuvimos en partido jugando bien los primeros 25 minutos", describió finalmente Farré.

