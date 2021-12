"Lo de Lamolina fue un error en una jugada difícil", dijo Beligoy

El director nacional de arbitraje del fútbol argentino, Federico Beligoy, aceptó hoy que Nicolás Lamolina cometió "un error" al sancionar penal a favor de Quilmes ante Ferro en la revancha de la semifinal de la Primera Nacional por el segundo ascenso, y al mismo tiempo consideró como "una jugada difícil" la supuesta infracción que devino en el único gol del encuentro.

"Lamolina es una gran persona y fue un error, nada más. La veo una jugada difícil donde no se acertó. Salgo a hacerme cargo porque estoy a cargo del arbitraje argentino y no nos escondemos", afirmó Beligoy en ESPN.

"Hablé con Lamolina, es un ser humano y tenemos la posibilidad de equivocarnos, no solo en un campo de juego, en la vida también. No queremos que pase eso, pero esto no empaña lo que pensamos de Nicolás", señaló el ex árbitro.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Tenemos muchas expectativas en Lamolina. Es un golpe duro, es el árbitro más regular, pero esto lo fortalecerá como persona y como árbitro y saldrá de esta situación", indicó.

"Nosotros no nos escondemos. Cuando elegimos esta profesión, sabemos que estamos expuestos. Sabemos donde nos metemos. Es la vida del árbitro de fútbol y la vida del periodista también tiene sus momentos", señaló Beligoy.

El propio Lamolina reconoció hoy su equivocación: "Le pido disculpas a toda la gente de Ferro porque cuando pude ver toda la jugada por televisión me di cuenta que el que golpea al arquero de Ferro (Marcelo Miño) es el jugador de Quilmes (Federico Anselmo) y no al revés", dijo a TyC Sports.

Con información de Télam