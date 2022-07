"Estamos convencidos del partido que vamos a hacer", advirtió Carlos Tevez sobre el clásico

El técnico de Rosario Central Carlos Tevez advirtió esta tarde en conferencia de prensa en el predio de Arroyo Seco que "estamos convencidos del partido que vamos a hacer" acerca del clásico de mañana ante Newell's Old Boys en el Gigante de Arroyito.

Tevez se excusó de dar la alineación, como había hecho en la previa del partido que Central le ganó a Sarmiento: “El equipo no lo puedo dar porque primero se los voy a dar a mis jugadores, pero no va a haber nada de otro mundo”.

“Lo importante es que estamos convencidos del partido que vamos a hacer, para lo cual debemos mantenernos enfocados y tranquilos porque preparamos un partido para hacer lo mejor posible. Después, obviamente el juego trae un montón de consecuencias, pero nosotros tenemos que estar preparados para sacarlo adelante”, aseguró el entrenador.

Consultado sobre si pensaba hacer cambios para el clásico, Tevez expresó que “nosotros trabajamos pensando siempre en Central. Uno está atento a lo que el otro equipo puede hacer, pero lo que buscamos es siempre la identidad propia. Y en esa búsqueda tratamos de manejar un partido, pero lo intentamos apostando al mejor juego, el mejor rendimiento de cada jugador”.

En este sentido, recordó que “en los clásicos que me tocaron como jugador muy pocos salieron lindos partidos para ver. Es así, lo que no quiere decir que no tengamos que ganarlo. Intentar buscar un ideal de equipo justo en este clásico parece que no se va a poder, que no lo vamos a encontrar”.

Tevez respondió con un expresivo “nooo” cuando le preguntaron si el equipo que pondrá en cancha es el ideal. “hay entrenadores que están uno o dos años para lograrlo. Fijate los casos de River, Boca, que no encuentran ese ideal. No es fácil en el fútbol argentino, de hecho son muchos los técnicos despedidos”.

Y amplio: “El ideal se construye con una base que estamos tratando de armar, pero no es fácil. Hoy no podemos encontrar ese equipo ideal, vamos en búsqueda de eso, convencidos de lo que queremos”.

Acerca de la falta de gol de su equipo, Tevez dijo que “situaciones creamos. Hay equipos que crean una sola y la convierten. De Gimnasia a Independiente creamos muchas situaciones. Contra Independiente, si entraba la de Jony (Candia) o la de Gino (Infantino) el partido era otro, se abría y era diferente. Las situaciones las tenemos, lo que nos falta es concretarlas”.

En cuanto al rival de mañana, Newell’s, sostuvo que “tiene buena altura y maneja bien la pelota parada. Creo que es la herramienta que ellos tienen para hacerte daño” y sobre el desarrollo del clásico, comentó que “al partido lo preparo tranquilo, no me va a cambiar un resultado, aunque sé que es importante para el hincha. Un resultado no me cambia porque buscamos una base sólida para el futuro y estamos seguros que nos va a servir. Lo importante es estar convencidos de que vamos por el buen camino”.

Ante la pregunta sobre si buscará neutralizar a Newell's o potenciar a Central, respondió que "tenemos que potenciar lo que tenemos. Para ganar tenemos que hacer eso. Por lo que vi, Newell’s no va a proponer porque tiene una manera clara de jugar y te das cuenta con el planteo que utiliza. Nosotros tenemos que salir a proponer, sobre todo porque somos locales”.

Pablo Pérez, jugador rojinegro. hizo referencia ayer a la buena relación que forjaron cuando ambos estuvieron en Boca, por lo que Tevez señaló que “pasamos muchas cosas juntos y me alegra enfrentarlo. El fútbol nos lleva a enfrentarnos, pero pasamos momentos hermosos y sólo tengo elogios. Es una persona que me enseñó mucho, que tiene unos valores increíbles y que en momentos difíciles de mi carrera fue uno de los pocos que sacó el pecho por mí”.

Con información de Télam