El puntero Belgrano de Córdoba visitará mañana a Villa Dálmine en Campana

Belgrano de Córdoba, sólido puntero con cinco triunfos consecutivos, visitará a Villa Dálmine, que intenta escapar de la zona del descenso, en el partido saliente de los 10 a celebrase mañana por la fecha 13 de la Primera Nacional de fútbol.

El encuentro se jugará este sábado a partir de las 14.10 en el estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, en la ciudad bonaerense de Campana, con el arbitraje de Pablo Giménez y televisado por TyC Sports.

La programación de mañana se completará con: Deportivo Madryn-Chaco For Ever, Flandria-All Boys, Deportivo Morón-San Telmo y Almagro-Estudiantes de Buenos Aires (todos a las 15.30), Independiente Rivadavia-Chacarita (18), Gimnasia de Jujuy-Güemes (19), Alvarado-Atlanta (19.30), Instituto-Tristán Suárez (21) y Almirante Brown-Deportivo Riestra (21.15, DeporTV)

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Belgrano es el líder con 28 puntos (11 cotejos), seguido por San Martín de Tucumán con 24 (12), Brown de Adrogué 20 (12), Instituto 20 (11) y Chacarita 19 (12).

En la fecha pasada Belgrano jugó pero paradójicamente fue el gran ganador de la jornada ya que ninguno de sus perseguidores pudo usufructuar su inactividad: San Martín perdió, Brown empató, instituto cayó y Chacarita igualó.

Ahora, Belgrano, dirigido por Guillermo Farré y con cinco victorias seguidas, se consolidó como puntero al tener una ventaja de cuatro puntos y con un cotejo menos jugado. El certamen es largo y esa diferencia está lejos de ser concluyente, pero es importante y le da mucha confianza a un equipo que es sólido, que cuenta con mucha convicción para buscar el triunfo y tiene elementos para desequilibrar.

Dálmine suma 10 unidades y está a dos Guemes y Santamarina que estarían perdiendo la categoría. El "Violeta" de Campana hace cuatro fechas que no gana y de local atraviesa una negra serie de nueve compromisos sin ganar.

En Córdoba, Instituto jugará ante Tristán Suárez. El local procurará recomponerse de la derrota sufrida ante Agropecuario perdiendo el invicto en la temporada, mientras que la formación bonaerense está en la zona baja de la tabla con nueve unidades a una de la zona de pérdida de categoría y un lastre de seis cotejos sin ganar de visita.

Chacarita, entonado e ilusionado con cinco partidos sin derrotas y 11 puntos de 15, visitará al duro Independiente Rivadavia, que posee 15 puntos y de local llega a un 67 por ciento de efectividad.

Deportivo Morón, con cuatro sin ganar, será local ante San Telmo con el debut de Walter Coyette como entrenador, y All Boys, con apenas una derrota pero con seis empates, intentará suma tres puntos visitando a Flandria para acercarse a la punta.

La fecha continuará el lunes próximo con: Sacachispas-San Martín de Tucumán (15.05, TyC Sports), Deportivo Maipú-Atlético de Rafaela (16), Mitre-Defensores de Belgrano (16.30), Quilmes-Guillermo Brown (17.05, TyC Sports), Nueva Chicago-Santamarina (19.10) y Temperley-Gimnasia de Mendoza (21.10, TyC Sports). El martes culminará con Ferro Carril Oeste-Brown de Adrogué (21.10, TyC Sports)

Posiciones: Belgrano 28 puntos; San Martín (T) 24; Brown 21; Instituto 20; Chacarita 19; Gimnasia (Mendoza), All Boys, Chaco For Ever, Riestra y Estudiantes RC 18; Deportivo Madryn, Agropecuario, San Martín (SJ), Estudiantes (BA), Almirante Brown, Brown PM y Almagro 17; Deportivo Maipú (+) y Defensores de Belgrano 16; Atlanta e Independiente Rivadavia 15; Agropecuario 14; Quilmes, Rafaela, Chicago y Alvarado 13; Morón y San Telmo 12; Gimnasia J 11; Sacachispas, Mitre SDE, Flandria y Villa Dálmine 10; Tristán Suárez, Ferro y Temperley 9; Güemes SDE y Santamarina 8.

(+) A Deportivo Maipú se le descontaron 3 puntos por incidentes en 7ma. fecha.

Con información de Télam