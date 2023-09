El griego Antetokoumpo cree que si bien la NBA es la mejor liga "el ganador no es campeón mundial"

El griego Giannis antetokoumpo, estrella de Milwaukee Bucks en la NBA, consideró hoy que aunque se trata del mejor torneo de básquetbol del mundo, al ganador no se lo puede denominar "campeón mundial".

"Aunque la NBA es la mejor liga del mundo, no se puede decir que eres campeón del mundo sólo porque juegas en ella. No digo que haya equipos que le ganen al campeón Denver Nuggets, pero hay que respetar a todos", dijo la estrella griega que no participó del reciente mundial de Indonesia, Filipinas y Japón por encontrarse lesionado.

La polémica surgió hace unos días cuando el atleta estadounidense Noah Lyles, especialista en las carreras de velocidad y cuatro veces campeón mundial preguntó en una conferencia de prensa en el mundial de Atletismo de Budapest: ¿Campeones del mundo de qué? ¿De los Estados Unidos?''.

''Estoy totalmente de acuerdo con Lyles. Recibió muchas críticas cuando simplemente dijo lo obvio. No creo que en ningún otro deporte te declares campeón del mundo'" dijo el griego.

Antetokoumpo justificó su parecer añadiendo: "En el fútbol, ​​mucho más amplio y popular que la NBA, cuando ganan la Liga de Campeones, simplemente dicen que son ganadores de la Liga de Campeones. Cuando ganan la Copa del Mundo, ya sea que jueguen contra Estados Unidos u otro equipo internacional, dicen que son campeones del mundo".

En el mundial de 2023 Estados Unidos culminó cuarto al perder ante Alemania (ganador del título) y Canadá y se habló con mucha ironía en las redes sociales para la mala actuación de los "campeones mundiales".

Con información de Télam