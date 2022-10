Vélez le ganó a Central Córdoba de Santiago del Estero en partido pendiente

Vélez Sarsfield (28 puntos) consiguió una sonrisa que atenuó una pálida campaña en la noche de La Bombonera y derrotó a Central Córdoba de Santiago del Estero (34) por 3-1, en pendiente de la 19na. fecha del campeonato de la Liga Profesional (LPF) ganado por Boca Juniors.

El equipo de Liniers resultó local en el templo xeneize, a partir de que el estadio José Amalfitani no asomaba en condiciones por los compromisos comerciales asumidos, que redundaron en sendos shows de Ciro y Los Persas (sábado pasado) y el artista colombiano Maluma (sábado 29), entre otros.

El conjunto velezano, que metió un sprint de cierre con 5 triunfos consecutivos en condición de local, se impuso con los tantos convertidos por Lucas Janson (Pt. 25m.) y Walter Bou (St. 3m. y 30m., el segundo de penal).

El equipo santiagueño, que desde mañana no tendrá más en el banco de los relevos al DT Abel Balbo (tiene todo acordado para vincularse a Estudiantes de La Plata), había extraído ventaja por intermedio de una conquista del uruguayo Renzo López (Pt. 14m.), quien llegó a la muy buena marca de 16 tantos en toda la temporada.

El encuentro resultó por demás atractivo, a partir de dos equipos que no especularon y que asumieron la intención de pensar en el arco de enfrente.

En el arranque, Central Córdoba supo sacar rédito de una mejor prestación del extremo Alejandro Martínez, quien se erigió en la llave que permitió abrir una defensa local que mostró vacilaciones, más allá de armarse con un esquema de cinco integrantes.

Así, en una de las primeras estocadas a fondo, el conjunto santiagueño concretó la apertura, luego de una hábil maniobra individual de Martínez, que remató al palo y cuyo rebote fue capturado por López, que mandó el balón a la red.

Vélez, con la incansable tarea de Ortega surcando por el sector izquierdo, empezó a descubrir falencias en el fondo visitante. Así llegó el empate a los 25m., cuando Garayalde envió centro, el pibe Castro la cabeceó al medio y apareció Janson para conectar ante la salida de Rigamonti.

Apenas comenzada la segunda etapa, el "Fortín" de Liniers golpeó rápido para adelantarse en la pizarra. Ocurrió a los 3m., tras una buena maniobra colectiva por izquierda, que se inició con un taco de Janson, la apertura para Ortega y la definición de Bou, quien conectó desde el piso.

El conjunto del uruguayo Alexander "Cacique" Medina mostró la solidez que no exhibió durante la mayor parte del certamen y se erigió en dominador del encuentro. Entonces, sobre los 30m., Vélez liquidó la historia, con un penal anotado por Bou, que engañó a Rigamonti, al elegir un remate sobre el costado derecho.

Vélez concluyó con una mueca alegre una temporada por demás discreta (al margen de haber arribado a las semifinales de la Copa Libertadores), mientras que Central Córdoba cumplió el objetivo de evitar el descenso, pero desde mañana empezará la búsqueda de un nuevo director técnico.

-Síntesis-

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Matías De los Santos, Diego Godín y Valentín Gómez; Leonardo Jara, Nicolás Garayalde, Máximo Perrone y Francisco Ortega; Walter Bou; Lucas Janson y Santiago Castro. DT: Alexander Medina.

C. Córdoba (SE): César Rigamonti; Iván Ramírez, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni y Jonathan Bay; Francisco González Metilli, Nicolás Linares, Enzo Kalinski y Gonzalo Torres; Alejandro Martínez y Renzo López. DT: Abel Balbo.

Goles en el primer tiempo: 14m. R. López (CC); 25m. Janson (VS).

Goles en el segundo tiempo: 3m. y 30m. Bou (VS), el segundo de penal.

Cambios en el segundo tiempo: 10m. Deian Verón por G. Torres (CC); 12m. José Florentín por Garayalde (VS); 13m. Abiel Osorio por Castro (VS); 23m. Alan Barrionuevo por Sbuttoni y Hernán López Muñoz por González Metilli (CC); 25m. Miguel Brizuela por Godín y Mateo Seoane por Perrone (VS); 40m. Elías Cabrera por Bou (VS)

Amonestados: Jara, Castro y Garayalde (VS)

Cancha: Boca Juniors (local Vélez)

Arbitro: Fernando Espinoza.

Con información de Télam