Vélez le ganó a Talleres en un final "palo a palo"

Vélez Sarsfield venció de local y por 2 a 1 a Talleres de Córdoba en un partido que tuvo un final emocionante, correspondiente a la 24ta fecha de la Liga Profesional de Fútbol y que le sirvió a los de Liniers para alejarse de los últimos puestos.

Con dos goles en los últimos cinco minutos y varias tapadas salvadoras de los arqueros, Vélez y Talleres entregaron un final dramático y de alto vuelo con el que parecieron querer borrar la irregularidad que tuvieron a lo largo del 2022.

Los goles de Vélez los marcaron Santiago Castro y José Florentín; Matías Esquivel descontó para los cordobeses.

La primera chance la tuvo la "T" a los 2m, cuando Ortega dio un pase largo hacia atrás para Burian, que no pudo pararla bien, y Alvez lo atoró y se la sacó, pero justo llegó De lo Santos para impedir casi sobre la línea el gol del juvenil cordobés.

Los equipos mostraban una interesante postura buscando el arco contrario, más allá de su irregularidad y de sus carencias. Los cordobeses siguieron llegando con mayor seriedad al punto tal que a los 18m Valoyes obligó a revolcarse a Burian.

Y el guardameta uruguayo se convirtió en la figura del primer tiempo cuando impidió el gol ante un disparo a quemarropa de Pizzini y luego ante un cabezazo de Pérez.

Para el segundo tiempo, Medina debió cambiar al arquero: salió Burian con un golpe y entró Hoyos. Y arriba Bou le dejó el lugar al interesante juvenil Santiago Castro.

Por su parte Gandolfi ganó en proyección con el ingreso de Angelo Martino por Suárez para usufructuar uno de los laterales, pero las aspiraciones de los cordobeses sufrieron un golpe cuando Valoyes se fue expulsado tras pegar dos patadas fuera de tono.

La expulsión le vino bárbaro a Vélez, ya que dos minutos después Pratto armó una pared con Seoane que encontró a Castro apenas afuera del área rival: el juvenil giró rápidamente y en la media vuelta fusiló a Herrera para convertir su primer gol en Primera.

Talleres respondió con un ataque profundo y un remate de Pizzini que obligó a Hoyos a una tapada fenomenal.

Gandolfi siguió moviendo el banco para encontrar respuestas e igualar el encuentro al punto tal que plantó una línea de tres en el fondo para sumar gente en el medio y adelante; mientras Medina refrescó el medio y la delantera para ganar la pelota en la mitad y salir rápido de contragolpe.

Así llegaron a un cierre vibrante. A los 43 pifió Jara en el medio, Espejo armó una pared con Martino que llegó hasta el fondo y tiró un centro y en el punto penal empalmó Esquivel para el empate.

En la jugada siguiente Vélez armó una triangulación muy precisa en el sector izquierdo de su ataque con Julián Fernández y Ortega, que envió un centro que el paraguayo Florentín tomó con violencia y fusiló a Herrera para marcar el segundo a favor de los locales.

Talleres siguió yendo y Pérez y Esquivel obligaron a lucirse a Hoyos, que luego cometió un error tremendo cuando salió a buscar una pelota afuera del área frente a Espejo, que definió. Por suerte para el local De los Santos tapó antes de que Michael Santos la empujara e igualara nuevamente el cotejo para los cordobeses.

Y el arquero del Fortín se lució segundos después ante Ortegoza, que cabeceó en el segundo palo un centro que pasó por encima de toda la defensa local. Así Hoyos enmendó su pésima salida anterior y aseguró una victoria importante para su equipo.

- Síntesis -

Vélez: Leonardo Burian; Leonardo Jara, Matías De los Santos, Miguel Brizuela y Francisco Ortega; Mateo Seoane y Nicolás Garayalde; Luca Orellano; Walter Bou, Lucas Pratto y Lucas Janson. DT: Alexander Medina.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez y Lucas Suárez; Rodrigo Villagra, Alan Franco, Francisco Pizzini; Diego Valoyes, Favio Álvarez y Gonzalo Alvez. DT: Javier Gandolfi.

Goles en el segundo tiempo: 17m Castro (VS); 43m Esquivel (T); 45m Florentín (VS).

Cambios en el segundo tiempo: 1m Santiago Castro por Bou (VS) y Lucas Hoyos por Burian (VS); 5m Angelo Martino por Suarez (T); 16m Michael Santos por Alvarez (T) y Leandro Espejo por Alvez (T); Julián Fernández por Orellano (T); 31m Matías Esquivel por Benavidez (T) y Diego Ortegoza por Villagra (T); 33m Abiel Osorio por Pratto (VS); 40m José Florentín por Garayalde (VS).

Amonestados en el primer tiempo: 20m Suarez (T); 28m Orellano (VS); 35m Valoyes (T).

Amonestado en el segundo tiempo: 40m Ortega (VS); 41m Catalan (T).

Expulsado en el segundo tiempo: 14m Valoyes (T).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: José Amalfitini (Vélez).

Con información de Télam