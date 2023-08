San Martín de San Juan vence a Temperley por la primera Nacional

San Martín de San Juan venció esta noche como visitante a Temperley por 1 a 0 en el inicio de la 31ra fecha de la Primera Nacional, resultado que lo posicionó momentáneamente tercero en la zona A.

El único gol del partido lo convirtió el mediocampista Jonathan Blanco a los 29m. del segundo tiempo, con un certero cabezazo a partir de un córner.

En la jugada previa, el mismo Blanco, ex Tigre y Olimpo de Bahía Blanca, había fallado un penal ocasionado por el volante local Agustín Sosa, quien salió expulsado por doble amonestación.

De esta manera, los sanjuaninos cortaron una racha de ocho partidos sin perder del conjunto "celeste", que cayó por primera vez desde que asumió la conducción técnica el uruguayo Alejandro Orfila.

Los sanjuaninos subieron al tercer lugar de la sección A, con 45 puntos, se afirmaron en puestos de reducido y quedaron a seis del líder, Almirante Brown.

El conjunto dirigido por el entrenador César Monasterio enfrentará a Argentinos Juniors por octavos de final de Copa Argentina este miércoles a las 16.15, en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba.

Por su parte, Temperley quedó en el noveno puesto con 42 puntos, fuera del Reducido por diferencia de gol, y en la próxima fecha visitará a Flandria.

En otro partido disputado hoy, Atlético de Rafaela venció como visitante a Aldosivi de Mar del Plata, con un tanto agónico de Federico Torres, a los 49’ del segundo tiempo, en la apertura de la 27ma fecha de la zona B.

La jornada de la Primera Nacional continúa de la siguiente manera:

-Zona A, 31ra. fecha-

Sábado, a las 15.00: San Telmo-Defensores Unidos

Sábado, a las 15.30: Defensores de Belgrano-Güemes

Sábado, a las 16.00: Nueva Chicago-Alvarado

Sábado, a las 19.00: Estudiantes (Río Cuarto)-Patronato de Paraná

Sábado, a las 21.00: San Martín (Tucumán)-Flandria

Domingo, a las 13.10, por TV: Almirante Brown-Deportivo Morón

Domingo, a las 15.00: Almagro-Guillermo Brown (Puerto Madryn)

Lunes, a las 21.10, por TV: All Boys-Gimnasia (Mendoza)

Libre: Agropecuario de Carlos Casares

-Zona B, 27ma. fecha-

Sábado, a las 11.00: Deportivo Madryn-Estudiantes (BA)

Sábado, a las 14.00, por TV: Tristán Suárez-Atlanta

Sábado, a las 15.30: Villa Dálmine-Brown de Adrogué

Sábado, a las 15.30, por TV: Chacarita-Racing (Córdoba)

Sábado, a las 18.10, por TV: Independiente Rivadavia-Gimnasia (Jujuy)

Domingo, a las 15.30: Deportivo Maipú (Mendoza)-Quilmes

Domingo, a las 15.30: Mitre (Santiago del Estero)-Deportivo Riestra

Domingo, a las 15.30; Chaco For Ever-Ferro Carril Oeste

+ Posiciones +

. Zona A: Almirante Brown 51 puntos; Agropecuario 47; San Martín (SJ) 45; Nueva Chicago y Defensores de Belgrano 44; San Martín (T) y Deportivo Morón 43; Temperley y Gimnasia (M) 42; Estudiantes (RC) 40; Defensores Unidos 39; All Boys 35; Patronato y Güemes (SE) 34; Alvarado 33; Almagro 30; Brown (PM) 29; Flandria 26; San Telmo 24.

- Zona B: Chacarita 52 puntos; Independiente Rivadavia y Deportivo Maipú 51; Atlético Rafaela 45; Quilmes 43; Riestra 38; Ferro y Brown (A) 37; Mitre (SE) 35; Deportivo Madryn 34; Atlanta 32; Gimnasia (J) 31; Estudiantes (BA) y Aldosivi 30; Racing (C) 27; Chaco For Ever 24; Tristán Suárez 23 y Villa Dálmine 19.

Con información de Télam