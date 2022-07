San Martín de Tucumán golea y sigue a la expectativa para alcanzar a Belgrano

San Martín de Tucumán (44 puntos) goleó esta noche al colista Santamarina de Tandil (14) por 4-0, resultado que le permitió consolidarse en la segunda posición de la tabla, al finalizar la 23ra. Fecha del campeonato de la Primera Nacional de fútbol.

En una Ciudadela repleta, como es habitual en el máximo campeonato de ascenso, el equipo dirigido por Pablo De Muner ejerció una nítida superioridad que se reflejó en la pizarra final.

Juan Imbert (Pt. 38m.), Juan Miritello (Pt. 45m. y St. 23m.) y Alberto "Tino" Costa (St. 10m., de penal) cristalizaron la victoria del "Santo" tucumano, que llegó a 10 encuentros sin perder (5 triunfos, 5 empates) y se acercó a 8 unidades de la línea del líder Belgrano de Córdoba (52).

De a principio a fin, San Martín fue dominador y debió haberse puesto en ventaja mucho antes de ese cabezazo de Imbert, tras centro de Lucas Diarte, desde el costado izquierdo (Pt. 38m.).

Una vez que el equipo local quebró el cero, Santamarina vio todo cuesta arriba y un nuevo gol de Miritello antes del cierre del primer tiempo (45m.) selló la historia.

El conjunto tandilense, que está último en las posiciones, a tres del penúltimo, Villa Dálmine (ambos en zona de descenso directo), no tuvo fuerza ni fútbol como para revertir el pleito, más allá de los ingresos de los delanteros Braian Maidana, Alan Bonansea y Martín Michel.

En otro marcador de la noche, Almirante Brown (25) cortó una racha de 14 encuentros sin alegrías (8 empates, 6 derrotas) y venció como visitante a Alvarado de Mar del Plata (25), por 2-0.

El delantero Florián Monzón (a préstamo desde Vélez Sarsfield) marcó por duplicado a los 6 minutos del primer tiempo y a los 52m. del segundo, respectivamente.

En el tercer y último cotejo de la jornada, Defensores de Belgrano (31) empató 1-1 con Atlético de Rafaela (20), que pelea en la parte baja de la tabla.

El conjunto local se situó en ventaja al minuto por mediación de Ezequiel Aguirre, mientras que los santafesinos nivelaron la cuenta a través del experimentado delantero Claudio Bieler (Pt. 10m.).

Los resultados generales de la fecha fueron los siguientes: Ferro 0-Gimnasia de Mendoza 0; Nueva Chicago 0-Belgrano de Córdoba 1; Brown de Adrogué 2-Brown de Puerto Madryn 0; Tristán Suárez 2-Estudiantes 0; Almagro 1-Villa Dálmine 0; Agropecuario de Carlos Casares 1-Atlanta 0; Deportivo Maipú de Mendoza 2-Deportivo Riestra 2

Quilmes 0-Guemes de Santiago del Estero 2; Independiente Rivadavia Mendoza 1-All Boys 1; Deportivo Morón 1-Temperley 1; Instituto de Córdoba 2-San Martín de San Juan 1; Mitre de Santiago del Estero 2-San Telmo 1; Sacachispas 0-Chaco For Ever 1; Deportivo Madryn 3-Flandria 2; Estudiantes de Río Cuarto 3-Gimnasia de Jujuy 1

Defensores de Belgrano 1-Atlético de Rafaela 1; Alvarado 0-Almirante Brown 2; San Martín de Tucumán 4-Santamarina 0. Tuvo fecha libre Chacarita

Posiciones: Belgrano 52 puntos; San Martín (T) 44; Instituto 41; All Boys 39; Brown (A) 38; Gimnasia (M) y Estudiantes Río Cuarto 36; San Martín SJ y Almagro 35; Dep. Madryn 34; Independiente Rivadavia y Chaco For Ever 33; Dep. Riestra 32

Chacarita, Defensores, Estudiantes y Brown PM 31; Agropecuario 29; Guemes y Dep. Maipú (a) 28; Ferro 27; Quilmes y Gimnasia Jujuy 26; Mitre, Almirante Brown, Dep. Morón y Alvarado 25; Nueva Chicago 24; Temperley 23; San Telmo y Atlanta 22; Sacachispas 21; Tristán Suárez, Flandria y Atlético de Rafaela 20; Villa Dálmine 17; Santamarina 14.

(a) Se le descontaron tres puntos por incidentes de su parcialidad en el partido con Tristán Suárez.

Con información de Télam