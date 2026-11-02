"A vos te gusta la trampa": feroz cruce al aire por las polémicas entre Boca y River

El debate posterior al Superclásico derivó en una acalorada discusión en los estudios de ESPN. Durante la emisión del programa F12, los panelistas Nicolás Distasio y Martín Costa protagonizaron un tenso cruce al aire centrado en los fallos arbitrales, las sospechas dirigenciales y el presente deportivo de Boca y River.

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La controversia comenzó con duros cuestionamientos sobre el marco en el que compite el club de Núñez y las decisiones técnicas tomadas en el último encuentro. En medio del intercambio de opiniones, se señaló que el entrenador riverplatense sacó a un delantero para no atacar más y se mencionó la actuación de Thiago Almada como una incorporación de alto valor que no logró gravitar en el desarrollo del juego.

Acusaciones cruzadas por los fallos arbitrales

La temperatura del debate subió de inmediato cuando Nicolás Distasio apuntó de forma directa contra los supuestos beneficios que recibiría el conjunto de la Ribera en el torneo local. En su intervención, el periodista ironizó sobre el desenlace del certamen y aludió a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino: "Martín, vas a salir campeón, andá a saludarlo ahí a Chiqui Tapia".

Ante esa afirmación, Martín Costa defendió el nivel del equipo y remarcó que se encamina a coronarse por sus propios méritos deportivos dentro de la cancha: "Va a salir campeón jugando bien". Sin embargo, Distasio redobló la apuesta y cuestionó la legitimidad de los resultados: "No, no, así con ayudín cualquiera. Va a salir campeón jugando bien... Con ayudín cualquiera".

En esa misma línea, Distasio insistió en que el desenlace de la competencia ya está condicionado por factores extradeportivos. "Ya está, Martín, ya ganaste todo si tenés todo el viento a favor, olvidate. Andá hoy a festejar. Está todo armado, está todo ese... diseñado", disparó el panelista durante la emisión.

El reclamo por los antecedentes y el arbitraje

Frente a las acusaciones de favoritismo institucional, Costa respondió recordando los últimos años de competencia y desestimó la influencia del poder dirigencial a favor del club xeneize. "Hace 4 años que con el poder no sale campeón Boca, ¿eh?", retrucó el periodista, buscando poner en perspectiva las consagraciones recientes.

Distasio rechazó ese argumento y atribuyó la sequía de títulos a los rendimientos propios del equipo: "Que a Boca le dieron 30 campeonatos servido en bandeja y no pudieron. El último partido que queda Boca eliminado era para terminar 11 contra 9 y terminaron 10 contra 11. Hace 4 años que Boca no sale campeón... por sus enormes falencias futbolísticas".

El cruce escaló cuando Distasio desafió a su compañero a señalar fallos perjudiciales recientes: "Decime un partido que a Boca lo hayan perjudicado, no tenés". Acto seguido, lanzó una de las frases más resonantes del programa: "Es un papelón el fútbol que vivimos y a vos te gusta, te felicito... Sí, te gusta esto, te gusta la trampa a vos. A vos te gusta la trampa".

La discusión por partidos puntuales del torneo

Ante la consulta explícita sobre qué encuentros habrían perjudicado a la entidad de la Ribera, Costa puntualizó un compromiso reciente del campeonato: "Con Instituto, hace 15 días. Con esos dos puntos, Boca era campeón ayer". No obstante, el resto de la mesa debatió si aquellas jugadas realmente constituyeron infracciones determinantes.

Hacia el cierre del bloque, los panelistas repasaron otros compromisos del certamen local, como las presentaciones frente a Huracán y Lanús, remarcando que en este último caso el equipo había jugado en un nivel muy bajo y había sido ampliamente superado. El debate concluyó manteniendo posturas enfrentadas e irreconciliables sobre la incidencia del arbitraje en la definición del torneo.