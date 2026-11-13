Vivo | La Selección iguala con Uruguay, en el inicio de la era post Lionel Messi

La Selección Argentina recibió a Uruguay, en el arranque de la era post Lionel Messi. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se presentó en La Bombonera para el anteúltimo amistoso del 2026 en la doble fecha FIFA de noviembre este viernes 13 por la noche, en tanto que el cierre del año será el martes 17 frente a Costa Rica en Córdoba.

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En los primeros minutos, el combinado local salió a imponer condiciones.

Las formaciones de la Selección Argentina y Uruguay

Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Agustín Canobbio, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez. DT: Diego Forlán.

Cómo llegaron al partido la Selección Argentina y Uruguay

El entrenador de la "Albiceleste", que acaba de renovar el contrato hasta diciembre del 2030, sufrió varias bajas fundamentales para este encuentro. Entre las lesiones y las suspensiones, el vigente subcampeón del mundo no pudo contar con Emiliano "Dibu" Martínez, Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Leandro Paredes, Nicolás González y Lautaro Martínez. Además, dos históricos del ciclo como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso tampoco fueron convocados simplemente por decisiones técnicas.

De esta manera, el arquero habitualmente suplente, Gerónimo Rulli, no solamente será el titular sino que además llevará la cinta de capitán ante las ausencias de Romero, Lautaro y "Dibu". Scaloni confirmó que la histórica camiseta número 10 de Messi seguirá sin dueño hasta que sea obligatorio por la FIFA, es decir hasta el comienzo de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial allá por mediados del 2027.

En tanto, en el cuadro del estratega interino Diego Forlán quedó afuera del once a último momento su máxima figura Federico Valverde, ya que el mediocampista de Real Madrid sufrió una molestia muscular y estará en el banco de los suplentes.

Oficial: la formación de la Selección Argentina frente a Uruguay.

El historial de Argentina vs. Uruguay

Criterio de registro Partidos jugados Triunfos de Argentina Empates Triunfos de Uruguay Registro AFA 196 92 46 58 Registro FIFA 214 97 53 64

Cuándo es el próximo partido de la Selección Argentina

El conjunto nacional recibirá a Costa Rica el martes 17 de noviembre del 2026 a las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales TyC Sports y Telefe, en tanto que el streaming online irá por TyC Sports Play, MiTelefe, Telecentro Play, DGO y Flow.