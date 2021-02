Un escándalo sacude a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca y al club más importante de la ciudad, Olimpo. Una investigación periodística de un medio local reveló que el técnico del popular conjunto de fútbol, Alejandro "Cachorro" Abaurre le habría pedido "favores sexuales" a sus jugadores a cambio de ser titulares en el equipo. Según los medios locales, luego de conocida la denuncia, el DT de Olimpo no solamente abandonó sorpresivamente el club sino también la ciudad del sur provincial.

Según la revelación del sitio bahiense La Brújula 24, Abaurre le habría pedido sexo a sus jugadores a cambio de ser titulares en el equipo. La ciudad está dividida y hay muchos que defienden al técnico y sostienen que la denuncia se da luego de una pésima relación con los futbolistas del equipo. El presidente de Olimpo dijo en declaraciones radiales: "Pongo las manos en el fuego por Abaurre". Sin embargo, de acuerdo al sitio local, los jugadores se encolumnaron para darle la espalda al DT tras la ratificación en su cargo la semana pasada: "Que no siga porque lo denunciamos. Abaurre es un violín", habrían dicho los jugadores según el programa local La Brújula TV.

Según el medio local, son cada día más fuertes los rumores sobre que el DT pedía "favores sexuales" a sus jugadores a cambio de tener más presencia en los partidos de Olimpo. Incluso, siempre según La Brújula, existen testigos que vieron "situaciones comprometedoras" entre el técnico y un jugador.

En tanto, Abaurre abandonó el club que hoy milita en el Torneo Federal A. En un mensaje publicado en las redes oficiales de Olimpo el técnico se despidió de los hinchas del club. "Quería dejarles un mensaje a todos los hinchas de Olimpo y agradecerles por el tiempo que me tocó pasar acá, que fue de la mejor manera. Me voy bien del club porque me trataron de la mejor forma posible. Tengo que dejar el cargo por problemas personales, pero tengo la esperanza de volver algún día porque es un desafío que me gustaría volver a cumplir", dijo Abaurre en un video.

El titular de Olimpo relativizó la denuncia y respaldó al renunciado técnico. "Pongo las manos en el fuego por él", dijo en diálogo con Radio Mitre. Hasta el momento, no existe ninguna denuncia judicial sobre el hecho pero Bahía Blanca es un polvorín.