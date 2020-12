Denuncian al Pato Cabrera por amenazar de muerte a su ex mujer

El golfista Ángel "Pato" Cabrera fue denunciado el miércoles en la justicia por su primera esposa que lo acusó de amenazarla de muerte por teléfono. El golfista, según consta en la denuncia, la habría llamado desde Estados Unidos para amenazarla.

El deportista tiene pedido de captura por otras causas de violencia de género y, por eso, está residiendo en Estados Unidos desde hace cuatro meses. Según consta en la fiscalía, la frase que usó Cabrera para amenazar de muerte a su ex esposa fue: "Te voy a cagar matando. Me voy a tomar un jet, te voy a cagar matando y me cago en todos los jueces".

La noticia fue consignada por el sitio CBA24n y, después de esa amenaza, la mujer se presentó a hace runa denuncia en la Fiscalía de Violencia Familiar N°3, a cargo del fiscal Cristian Griffi.

Desde hace un argo tiempo, Cabrera está en Estados Unidos y se convirtió en prófugo tras haber viajado sin autorización cuando en Argentina hay un juicio por violencia de género en el país y él nunca se presentó a declarar. Había sido advertido por el fiscal Griffi el 14 de agosto, justamente, porque no se había presentado a la sede judicial tal cuál se lo habia informado.

El pedido de captura se mantiene porque, después de haberlo llamado a declarar, la Justicia se enteró que Cabrera no estaba en Villa Allende, lugar donde tiene fijada la residencia, porque se había ido a jugar un torneo de golf a Estados Unidos.