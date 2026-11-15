Video: el polémico penal que Nicolás Ramírez cobró en Godoy Cruz vs. Tristán Suárez

El polémico penal que cobró Nicolás Ramírez en Godoy Cruz vs. Tristán Suárez, en la final de la Primera Nacional por el primer ascenso a la máxima división del fútbol argentino.

Nicolás Ramírez volvió a quedar en el centro de la polémica este fin de semana en un partido clave de la Primera Nacional, después de su pésima actuación en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate: en la final por el primer ascenso a la Primera División del fútbol argentino entre Godoy Cruz y Tristán Suárez, el árbitro sancionó una dudosa falta a favor del 'Tomba' dentro del área por un supuesto agarrón. A los 15 minutos del primer tiempo, Esteban Burgos cambió la infracción por gol y puso en ventaja al cuadro mendocino.

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Video: el 1 a 0 de Godoy Cruz ante Tristán Suárez en la final de la Primera Nacional

Cómo ver en vivo Godoy Cruz vs. Tristán Suárez por el ascenso a Primera

Los mejores equipos de la Primera Nacional se medirán el domingo 15 de noviembre desde las 17 en el estadio de Belgrano de Córdoba, con el arbitraje de Nicolás Ramírez y la presencia de Hernán Mastrángelo en el VAR. La transmisión en vivo será de LPF Play Plus, la aplicación de la Liga Profesional de Fútbol cuya suscripción cuesta 15.000 pesos por mes.

Las formaciones de Godoy Cruz y Tristán Suárez

Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera, Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Felipe Cairus, Vicente Poggi, Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Manuel Guillén, Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Nicolás del Priore, Marcos Enrique, Kevin Colli; Diego Becker y Renzo Conechny. DT: José María Martínez.

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