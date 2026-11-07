VIDEO: los goles de Huracán vs. Argentinos Juniors que le dan una mano a Boca

Huracán le gana 2-0 a Argentinos Juniors en La Paternal y Boca Juniors queda más cerca de la Tabla Anual en el cierre del Torneo Clausura.

En la última fecha del Torneo Clausura, uno de los partidos que define al campeón de la Tabla Anual es el de Argentinos Juniors y Huracán. En La Paternal, el conjunto local recibió duros golpes con dos goles del "Globo" que lo complican para luchar por el título con Boca Juniors y Rosario Central.

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Con este resultado, más el empate entre Rosario Central con Estudiantes de Río Cuarto, el equipo local queda muy complicado en la pelea por la Tabla Anual, que el "Xeneize" define al mismo tiempo ante Defensa y Justicia en La Bombonera.

Los goles de Huracán vs. Argentinos Juniors

El partido empezó torcido para Argentinos Juniors. A los 7 minutos, Oscar Cortés terminó una jugada y puso el 1-0 para Huracán. El segundo golpe llegó a los 30 minutos. Facundo Kalinger asistió a Bruno Barticciotto, que estiró la ventaja a 2-0 y dejó a La Paternal en silencio.

Dos expulsiones en tres minutos

El partido se puso caliente antes del segundo gol. En apenas tres minutos hubo dos tarjetas rojas:

25' del primer tiempo: Franco Paredes fue expulsado por juego brusco grave.

28' del primer tiempo: Nicolás Diez, de Argentinos Juniors, vio la roja directa por una acción antideportiva.

Las expulsiones cambiaron el desarrollo del juego y obligaron a los dos entrenadores a reacomodar sus equipos.

Por qué el resultado ayuda a Boca

Argentinos Juniors era uno de los rivales directos de Boca en la Tabla Anual. Con el 2-0 en contra, sus chances de quedarse con el primer puesto son mínimas.

Para el Xeneize es una gran noticia. Si Argentinos no gana, Boca tiene más margen en su propio partido ante Defensa y Justicia. Ahora, la otra mirada está puesta en Rosario Central, que juega contra Estudiantes de Río Cuarto.

Qué necesita Boca para ser campeón de la Tabla Anual

El resultado de Boca ante Defensa y Justicia será clave. Pero lo que pase con Argentinos Juniors y Rosario Central también puede cambiar todo. Estos son los tres escenarios.

Si Boca gana, es campeón

Es el escenario ideal para el equipo de Rodolfo Arruabarrena. Con los tres puntos, se asegura el primer puesto de la Tabla Anual.

La única forma de que Argentinos Juniors lo alcance sería descontar una diferencia de 11 goles ante Huracán. Con el partido 2-0 abajo, es prácticamente imposible.

Así, una victoria en La Bombonera le permite a Boca cerrar la definición sin mirar las otras canchas.

Si empata, necesita ayuda

Con un empate, Boca dependerá de sus perseguidores. Para quedarse con el primer puesto, necesitará que Argentinos Juniors y Rosario Central no ganen sus partidos.

Ahí es donde el triunfo parcial de Huracán vale oro: por ahora, una de esas dos condiciones se está cumpliendo.

Si pierde, todavía tiene chances

Ni siquiera una derrota deja a Boca afuera. En ese caso, necesitará que Argentinos Juniors también pierda y que Rosario Central no gane.

Es el escenario más difícil, porque el Xeneize ya no dependería de sí mismo. Pero la ventaja que construyó durante todo el año todavía puede jugar a su favor. Y hoy, Huracán está haciendo su parte.

Una tarde de radio y celular en La Bombonera

La definición de la Tabla Anual se juega en varias canchas a la vez. En La Bombonera, los hinchas de Boca siguen su partido, pero también están atentos a lo que pasa en La Paternal y en Rosario.

Por ahora, las noticias que llegan desde el estadio Diego Armando Maradona son buenas para el Xeneize. Huracán gana, Argentinos Juniors está golpeado y Boca queda cada vez más cerca de festejar.