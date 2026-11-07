Boca vs. Defensa y Justicia: formación, TV y hora del partido por el Torneo Clausura

Boca Juniors recibe a Defensa y Justicia en La Bombonera por la última fecha del Torneo Clausura: si gana, se queda con la tabla anual. Hora y TV.

Boca Juniors recibe a Defensa y Justicia este sábado a las 17:30, en La Bombonera, en la última fecha del Torneo Clausura, con una consigna clara: si gana, termina primero en la tabla acumulada. Enfrente estará el "Halcón" de Julio Vaccari, que llega en buena racha y va por un lugar en la Copa Sudamericana 2027.

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Qué necesita Boca para ganar la tabla anual

Después de ganarle el Superclásico a River Plate, Boca llega a la última fecha como líder de la tabla anual, con 60 puntos. El camino más corto es ganar. Si no lo consigue, dependerá de otros resultados: necesitará que Argentinos Juniors no le gane a Huracán y que Rosario Central no le gane a Estudiantes de Río Cuarto.

También hay algo en juego en la Zona A del Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena está segundo y puede terminar primero si Instituto pierde con Newell's.

El "Vasco" Arruabarrena repetiría casi el mismo equipo que le ganó a River. El único cambio sería en el ataque, ya que Alan Velasco ingresará en lugar de Leonel Flores para acompañar a Miguel Merentiel y Sebastián Villa. La gran novedad es el regreso de Tomás Aranda a la lista de convocados, después de recuperarse de una fractura de peroné.

Las bajas

Matías Satas: está lesionado y no vuelve hasta 2027.

Rodrigo Battaglia: queda afuera por molestias físicas.

Defensa y Justicia llega en racha y con la Sudamericana en la mira

El equipo de Florencio Varela perdió apenas uno de sus últimos siete partidos. Ya está clasificado a los octavos de final y quiere terminar tercero en su grupo.

Si le gana a Boca, llegará a 50 puntos en la tabla general y quedará muy cerca de asegurar su lugar en la Copa Sudamericana 2027. Julio Vaccari, el DT del Halcón, avisó antes del partido: "No nos invitaron a ninguna fiesta".

El último partido entre ambos fue en abril, por el Torneo Apertura. Boca ganó 4-0 en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, con goles de Milton Giménez, Alan Velasco, Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

La probable formación de Boca Juniors vs. Defensa y Justicia

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La probable formación de Defensa y Justicia vs. Boca Juniors

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Demian Domínguez, David Martínez, Damián Fernández, Valentín Loza; César Pérez, Santiago Sosa, Jeremías Lucco, David Barbona; Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Ficha: hora, TV y árbitro de Boca vs. Defensa y Justicia

Horario: 17:30 (hora argentina).

Estadio: La Bombonera.

Transmisión: ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Yamil Possi.

Boca juega por mucho más que tres puntos. Con un triunfo, la tabla anual será suya.