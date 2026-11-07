Qué pasa si Boca, Argentinos Juniors y/o Rosario Central quedan empatados en puntos en el Torneo Clausura 2026: quién será campeón

La definición del título de campeón de Liga tendrá un desenlace apasionante este sábado, con Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central como protagonistas de una pelea que promete emociones hasta el final. Los tres equipos mantienen sus posibilidades matemáticas de quedarse con el primer puesto de la tabla anual 2026, pero hay un factor que puede resultar decisivo en caso de igualdad: la diferencia de gol.

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Qué pasa si Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central quedan igualados en puntos

Boca y Argentinos Juniors llegan a la última jornada igualados en la cima, con 60 puntos cada uno. Sin embargo, el equipo de la Ribera cuenta con una ventaja considerable en uno de los criterios fundamentales para desempatar posiciones. El conjunto dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena tiene una diferencia de gol de +22, mientras que el Bicho acumula +12. Rosario Central tiene un punto menos que ambos y una diferencia de +16.

Esta distancia de diez goles le permite a Boca afrontar la jornada decisiva con un panorama favorable. Si consigue una victoria por un gol frente a Defensa y Justicia, se asegurará el título, independientemente de lo que suceda en el encuentro entre Argentinos Juniors y Huracán, ya que el equipo de La Paternal necesitaría una goleada superior a los once tantos para superar su diferencia. Y Central, que tiene un punto menos, tampoco puede alcanzarlo en ese escenario.

En ese escenario, la diferencia de gol será determinante para establecer quién se queda con el campeonato. Si ambos equipos suman la misma cantidad de puntos, Boca tendrá la ventaja gracias a su registro de +22 frente al +12 de Argentinos. Por eso, el Xeneize depende de sí mismo y tiene un margen importante para afrontar su compromiso.

Boca viene de ganar el Superclásico.

¿Qué necesita Rosario Central para ser campeón?

El Canalla también conserva chances de quedarse con el título, aunque su camino es más complicado. La primera condición es conseguir una victoria frente a Estudiantes de Río Cuarto y esperar que Boca y Argentinos Juniors no logren sumar de a tres en sus respectivos partidos.

Además, Rosario Central tiene una posibilidad particular de consagrarse mediante la diferencia de gol. Si empata frente a Estudiantes, necesitará que Boca pierda por más de seis goles y que Argentinos Juniors también sea derrotado, sin importar la diferencia en ese último resultado.

Central sueña con el título.

De esta manera, la última fecha tendrá tres equipos pendientes de un mismo objetivo: quedarse con el título de Campeón de Liga. Boca parte con una ventaja estadística importante, Argentinos Juniors buscará revertir la diferencia y Rosario Central apostará a una combinación de resultados que le permita dar el golpe.

La diferencia de gol puede terminar siendo el factor decisivo de una definición en la que cada tanto tendrá un valor especial. El campeón se conocerá cuando finalicen los tres encuentros y la tabla anual determine quién termina en lo más alto.