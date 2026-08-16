Video: el gol de Gonzalo Montiel en River vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2026

Gonzalo Montiel anotó un gol importantísimo para River Plate: a los 37 minutos del primer tiempo, el lateral derecho abrió el marcador frente a Argentinos Juniors en el duelo correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. Después de una gran jugada colectiva del 'Millonario', 'Cachete' aprovechó un rebote tras un intento de disparo de Thiago Almada para vencer al arquero Brayan Cortés con un zurdazo preciso. Es el primer tanto del equipo en esta competición, en la que marcha último de su zona tras perder en sus primeras cuatro presentaciones.

Por dónde ver River contra Argentinos Juniors

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre River y Argentinos Juniors será transmitido por ESPN Premium.

Cómo llega River al partido contra Argentinos Juniors

River llega al compromiso después de atravesar una de sus peores rachas recientes. La derrota por 1-0 ante Tigre significó su cuarta caída consecutiva en el Clausura y la sexta derrota seguida contando todas las competencias. Además, el equipo de Coudet atraviesa una preocupante sequía goleadora y necesita sumar para recuperar confianza y reducir la presión que rodea al entrenador.

En ese contexto, la aparición de Almada se convirtió en la principal noticia de la semana. El exjugador del Atlético de Madrid fue probado entre los titulares durante la práctica formal del jueves y podría ocupar un lugar entrelos once. Su incorporación genera expectativa porque River necesita recuperar funcionamiento ofensivo y encontrar soluciones para un equipo que no consigue traducir su juego en resultados.

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