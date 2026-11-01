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Boca Juniors

Video: el fuerte cruce entre Leandro Paredes y Marcos Acuña en el Superclásico

El lateral izquierdo de River empujó al volante de Boca después de que retenga la pelota y demore la reanudación tras una falta. Ambos fueron amonestados por Nicolás Ramírez luego de esta acción.

01 de noviembre, 2026 | 16.06
River Plate, Boca Juniors, Leandro Paredes, Marcos Acuña

Marcos Acuña y Leandro Paredes protagonizaron un fuerte encontronazo sobre el final del primer tiempo del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, que el 'Xeneize' está ganando por 1 a 0. Tras una infracción de Leandro Lozano, el volante del conjunto local tomó la pelota y demoró la reanudación, gesto que provocó el empujón del lateral izquierdo del 'Millonario'. Por esta situación, el árbitro Nicolás Ramírez decidió amonestar a ambos.

No fue el primer cruce que ambos futbolistas con pasado en la Selección Argentina tuvieron en el encuentro: minutos antes, previo a un tiro libre para el cuadro de Núñez cerca del área, ambos se trenzaron en una discusión y hubo empujones frente al referí. 

Noticia en desarrollo.

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