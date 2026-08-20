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Video | Chacho Coudet insultó a Borré en pleno partido de River vs Independiente Santa Fe: ¿Qué le dijo?

La situación se dio en pleno primer tiempo y la cosa no llegó a mayores por cómo se dio el encuentro. El jugador le pedía que se calme

19 de agosto, 2026 | 22.52
Video | Chacho Coudet insultó a Borré en pleno partido de River vs Independiente Santa Fe: ¿Qué le dijo?

Durante el encuentro entre River e Independiente Santa Fe, el Chacho Coudet tuvo una explosión contra uno de sus jugadores que le pedía tranquilidad por la cantidad de indicaciones que estaba dando fuera de la cancha. Se trata de Rafael Santos Borré que no soportó al entrenador y tuvo una fuerte discusión que luego terminó en una fuerte frase de Coudet: "Cerrá el culo"

La declaración se vio clarita en el entretiempo cuando la televisión hizo el repaso de los momentos más importantes del primer tiempo en el partido.

 

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