Video: el agónico gol de la Selección Argentina Sub 19 para meterse en la final de los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina Sub 19 volvió a obtener una victoria agónica en los Juegos Suramericanos 2026 ante Perú, se metió en la final de la competición y jugará por la medalla de oro. El combinado que dirige técnicamente Diego Placente se impuso con un golazo de Santiago Espíndola, mediocampista de las inferiores de River Plate, a los 89 minutos; el oriundo de Rojas sacó un fuerte remate desde el borde del área a la salida de un lateral para desatar la locura del público presente en el Coloso Marcelo Bielsa.

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El seleccionado nacional venía de empatar en tiempo de descuento ante Venezuela en la última fecha de fase de grupos, un resultado que lo metió entre los cuatro mejores gracias a la diferencia de gol. Ahora, disputará el duelo por el título contra el ganador del cruce entre Paraguay y Chile, que se enfrentarán a partir de las 17 horas.

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