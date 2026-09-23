Video: el agónico gol de la Selección Argentina Sub 19 para meterse en la final de los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina Sub 19 volvió a obtener una victoria agónica en los Juegos Suramericanos 2026 ante Perú, se metió en la final de la competición y jugará por la medalla de oro. El combinado que dirige técnicamente Diego Placente se impuso con un golazo de Santiago Espíndola, mediocampista de las inferiores de River Plate, a los 89 minutos; el oriundo de Rojas sacó un fuerte remate desde el borde del área a la salida de un lateral para desatar la locura del público presente en el Coloso Marcelo Bielsa.
El seleccionado nacional venía de empatar en tiempo de descuento ante Venezuela en la última fecha de fase de grupos, un resultado que lo metió entre los cuatro mejores gracias a la diferencia de gol. Ahora, disputará el duelo por el título contra el ganador del cruce entre Paraguay y Chile, que se enfrentarán a partir de las 17 horas.
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