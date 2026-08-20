Verstappen dice que habría sido más probable abandonar la F1 que cambiar de equipo

Imagen de archivo del piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen celebrando en el podio tras terminar tercero en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula Uno, en el Circuito de Spa-Francorchamps, Stavelot, Bélgica.

Max Verstappen afirmó que espera terminar su carrera en la Fórmula Uno en Red Bull tras acordar una ampliación de ‌su contrato hasta 2030, y ‌admitió el jueves que habría sido más probable abandonar el deporte que fichar por otro equipo.

Los medios habían especulado con que el cuatro veces campeón podría fichar por Mercedes o McLaren, pero él restó importancia a esos rumores tras el anuncio del nuevo contrato antes del Gran Premio que se celebrará en su casa, el de Países Bajos.

"Creo que estaba más cerca de ​retirarme que de cambiar ⁠de equipo", declaró el piloto de 28 años a los periodistas.

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A Verstappen ‌no le entusiasma la nueva era de los motores en ⁠este deporte ni la forma en que ⁠hay que conducir los monoplazas, con un mayor componente eléctrico, y dejó claro a principios de temporada que estaba sopesando sus opciones.

Afirmó que le había dicho ⁠al director del equipo, Laurent Mekies, a principios de la temporada ​que no hablaran del futuro porque no sabía si ‌quería seguir en este deporte.

El piloto, que ‌ha militado en Red Bull durante toda su carrera en la ⁠F1, afirmó que había mantenido conversaciones constructivas con la FIA y la dirección de la Fórmula Uno, y que ahora espera con interés los futuros cambios en el reglamento y el posible regreso de los motores V8 en ​2030.

Verstappen afirmó ‌que acepta los problemas actuales con el rendimiento del monoplaza, cree en un regreso a lo más alto en el futuro y añadió que sería una gran historia si pudiera terminar su carrera con la marca de bebidas energéticas.

El equipo también le permitió dedicarse ⁠a otros intereses fuera de la F1, como las carreras de resistencia, y lo discutieron todo abiertamente.

"Nunca sentí ese deseo ni esa necesidad de cambiar a otro equipo, de intentar ganar en otro sitio", explicó. "Si me siento a gusto en este equipo, ¿por qué debería hacerlo?".

Verstappen reiteró que Red Bull es como una segunda familia para él, un equipo en el que lleva una década, y que tiene ‌una relación realmente buena con Mekies, quien sustituyó a Christian Horner el año pasado.

"Siempre he dicho, y ya lo decía cuando (el fundador) Dietrich (Mateschitz) aún vivía, que mi objetivo es terminar mi carrera en este equipo. Y creo que nos estamos acercando a ello. Quiero decir, por supuesto que quedan muchos años por delante, ‌pero ese sigue siendo el objetivo", comentó.

"Por eso estoy muy orgulloso de renovar y, por supuesto, de intentar volver a lo más alto", agregó.

Mekies afirmó que la renovación ‌es una auténtica ⁠muestra de confianza.

"Para nosotros, es mucho más que el piloto más rápido del mundo. Lo hemos dicho muchas, muchas veces. Es ​el eje central del equipo. Es en quien siempre nos basamos para todas las decisiones estratégicas que tomamos", dijo. "Y saber que va a seguir con nosotros para construir ese próximo ciclo ganador es fenomenal".

(Editado en español por Carlos Serrano)