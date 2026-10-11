Ver en vivo Racing vs. Belgrano por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Racing recibirá a Belgrano este domingo 11 de octubre, desde las 19.15 horas, en el estadio Presidente Perón, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, tendrá una importancia especial para los dos equipos: la Academia necesita sumar para sostener sus aspiraciones en el campeonato y la clasificación a las copas internacionales, mientras que el Pirata buscará prolongar su buen momento después de quedarse con el clásico cordobés ante Talleres.

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Por dónde ver Racing vs Belgrano

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV o Pelota Libre es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

o , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Racing y Belgrano será transmitido por ESPN Premium.

El momento de Racing

El equipo de Avellaneda afrontará el compromiso con la obligación de hacerse fuerte en el Cilindro. En su última presentación, Racing consiguió una victoria por 2-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto, un resultado que le permitió recuperar confianza y llegar con mejores sensaciones a una etapa determinante del torneo. Sin embargo, todavía necesita regularidad para no comprometer sus objetivos y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

Racing viene de ganar en Río Cuarto.

El calendario le agrega presión al encuentro frente a Belgrano. Después de este compromiso, Racing tendrá por delante dos partidos de enorme trascendencia: el clásico de Avellaneda frente a Independiente, programado para el domingo 18 de octubre, y el enfrentamiento con River, que también será clave para sus objetivos deportivos.

La proximidad de esos duelos convierte al partido del domingo en una oportunidad para llegar fortalecido anímicamente. Una victoria le permitiría a la Academia afrontar los clásicos con mayor tranquilidad y evitar que la presión por sumar se acumule en una etapa en la que cada resultado puede modificar sus posibilidades de clasificación.

Belgrano llega en alza tras ganar el clásico

Del otro lado estará un Belgrano que atraviesa un momento positivo. El conjunto cordobés viene de derrotar a Talleres por 1-0 con un gol sobre el final, en un clásico que desató el festejo de sus hinchas y le dio un importante impulso anímico. El triunfo no solo significó quedarse con uno de los partidos más esperados del calendario, sino también reforzar la confianza del plantel.

El Pirata intentará trasladar esa energía al Cilindro y demostrar que puede competir fuera de Córdoba. Sumar como visitante sería fundamental para sostener sus aspiraciones en el Clausura y consolidar su posición en la tabla de la Zona B.