Ver en vivo Internacional vs. Grêmio en la Copa de Brasil por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Internacional recibe este jueves a Grêmio en el estadio Beira-Rio por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil. Un encuentro que se torna clave para el futuro de ambos equipos en la temporada, en una serie que promete máxima tensión y que paraliza a Porto Alegre en la búsqueda de un boleto a las semifinales.

El conjunto local llega tras una serie de compromisos exigentes en el plano local donde mostró pasajes de buen fútbol pero también algunas dudas en el fondo. No obstante, el certamen federal aparece como el gran objetivo del semestre, por lo que la premisa del equipo pasa por imponer condiciones en casa y sacar una ventaja importante antes de la definición de la llave.

Por dónde ver Internacional contra Grêmio

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Internacional y Grêmio será transmitido exclusivamente por la señal de DSports (disponible en DirecTV) y a través de la plataforma de streaming DGo.

Las variantes del equipo para el choque de ida

Con vistas a este fundamental cotejo, el entrenador analiza modificaciones en el esquema táctico para darle mayor contención a la mitad de la cancha y explosión a los costados. La idea pasa por presionar alto desde el primer minuto y adueñarse de la pelota para abastecer a los delanteros en el área rival.

En el sector de la gestación estará presente el manejo del balón para romper la línea defensiva de la visita, mientras que en la zona del mediocampo se buscará equilibrio y despliegue físico para cortar los circuitos del rival. En tanto, la defensa apostará a mantener la firmeza en el juego aéreo para sostener el arco en cero.

Un resultado abierto en una serie decisiva

La llave entre los dos gigantes de Porto Alegre propone un escenario parejo de pronóstico reservado. Grêmio llega a este primer compromiso con el objetivo de hacer un partido inteligente fuera de casa y rescatar un resultado favorable que le permita definir la clasificación ante su gente en el partido de vuelta. Se prevé un cruce trabado, de dientes apretados y con pasajes de alto impacto táctico.