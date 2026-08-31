Ver en vivo Instituto vs. San Lorenzo por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Instituto de Córdoba y San Lorenzo se enfrentarán por la séptima fecha del Torneo Clausura con realidades diferentes. La Gloria atraviesa un gran momento y buscará mantenerse en los primeros puestos de la Zona A, mientras que el Ciclón necesita sumar para comenzar a escalar posiciones y encontrar la regularidad que todavía no logró en el campeonato.

El encuentro se disputará el lunes 31 de agosto, desde las 21.15, en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba. Para Instituto será una nueva oportunidad de hacerse fuerte ante su gente y sostener su buen inicio de torneo. San Lorenzo, en cambio, llegará con la obligación de conseguir un resultado positivo y con algunas novedades en su plantel durante la semana de entrenamientos.

Por dónde ver Instituto contra San Lorenzo

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Instituto y San Lorenzo de este lubes 21:15 será transmitido por TNT Sports.

Instituto llega en un gran momento

La Gloria llega como líder de la Zona A con 13 puntos sobre 18 posibles. Su campaña comenzó con una derrota por 1-0 frente a Vélez, pero rápidamente logró recuperarse y encadenó buenos resultados. Luego venció a Platense por 2-1, superó 1-0 a Lanús y consiguió otro triunfo por la mínima ante Gimnasia de Mendoza.

La Gloria vive un gran presente.

En la quinta jornada, Instituto volvió a sumar de a tres al derrotar 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero. Su última presentación terminó en empate sin goles frente a Atlético Tucumán, aunque ese resultado no le impidió conservar el liderazgo. Uno de los principales argumentos del conjunto cordobés está en su solidez defensiva. En las primeras seis fechas recibió apenas dos goles, una estadística que refleja el buen funcionamiento del equipo y que buscará mantener frente a un San Lorenzo que necesita recuperar confianza.

San Lorenzo busca recuperarse

El Ciclón, por su parte, acumula siete puntos y se encuentra en la parte baja de la Zona A. Tras perder en el debut ante Lanús, consiguió su primera victoria frente a Gimnasia de Mendoza. Después cayó ante Central Córdoba y Huracán, pero logró reaccionar con un triunfo por 1-0 ante Unión. En su última presentación empató 0-0 contra Estudiantes de Río Cuarto.

En la preparación para el duelo con Instituto, Néstor Gorosito recibió algunas buenas noticias. Ezequiel Herrera volvió a entrenarse con normalidad luego de recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El defensor deberá atravesar ahora un proceso progresivo para recuperar ritmo y volver a competir.

Además, Facundo Gulli y Nahuel Arias se reincorporaron a los trabajos junto al resto del plantel después de superar sus respectivas lesiones musculares. La intención del cuerpo técnico es que ambos puedan volver a estar disponibles.