Ver en vivo Independiente vs. San Lorenzo por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Independiente recibirá este domingo a las 19:15 a San Lorenzo por la fecha 9 del Clausura 2026. Un clásico que agarra a ambos equipos en un mal momento que trasciende por amplio margen lo deportivo y se interrelaciona por las delicadas situaciones institucionales que viven ambos. Algo ineludible a la hora de analizar sus presentes.

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Del lado del Rojo, Jadson Viera dirigirá su cuarto partido en busca de lograr su segunda victoria consecutiva, después de lograr un triunfo vital ante Central Córdoba para tomar un poco de aire. El Ciclón, en tanto, tendrá como novedad el estreno de Rubén Darío Insúa, que arranca su tercer ciclo como entrenador en el club, con el que supo ser campeón de la Copa Sudamericana 2002.

Por dónde ver Independiente contra San Lorenzo

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

o es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro de este domingo 19:15 horas entre Independiente y San Lorenzo será transmitido por ESPN Premium.

Dos equipos con necesidades

De cara a lo que será el clásico del domingo, las dudas de parte del Rojo surgen más que nada en la zona de adelante. El tema del nueve es algo a resolver por el conjunto de Avellaneda que no parece tener resolución en el corto plazo. La pregunta pasa por si Viera decide mantener a Felipe Tempone o se la juega con el "Chimy" Ávila de entrada.

Otro que tampoco tiene el puesto asegurado es Matías Abaldo, quien no termina de engranar y podría perder el puesto ante Josías Palais, un juvenil que se desempeña también como extremo por izquierda. Mientras que podría concentrar el chileno Iván Morales, flamante refuerzo del Rojo.

Rubén Darío Insúa vuelve al banco del Ciclón.

En cuanto a la realidad del Ciclón, el equipo azulgrana podría salir a jugar con línea de cinco, una disposición que ha sido habitual en el ciclo anterior del Gallego. La duda se presentaría por el andarivel izquierdo, donde entre Teo Rodríguez Pagano y Mathías De Ritis se definiría el lugar.

La racha negativa de Independiente como local

Ya pasaron más de 30 días del último triunfo de Independiente en condición de local. La última vez fue en la fecha 2, con victoria por la mínima ante Newell´s. Tras eso, el saldo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini pasó a ser una cuenta pendiente insostenible para las aspiraciones del torneo. Sacó un empate y dos derrotas, entre las que se encuentra el 0-3 vs Gimnasia de Mendoza.