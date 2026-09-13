Ver en vivo Huracán vs. Racing por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Huracán y Racing se enfrentarán este domingo, desde las 21.30, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. El partido tendrá como protagonistas a dos equipos que atraviesan un presente irregular y que necesitan sumar para comenzar a enderezar el rumbo en el campeonato, con sus entrenadores muy cuestionados y sin encontrar aún el funcionamiento deseado.

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El encuentro aparece como una oportunidad para ambos, aunque con diferentes niveles de urgencia. Huracán acumula cuatro partidos sin ganar y busca acercarse a los puestos de clasificación a las copas internacionales, mientras que Racing atraviesa una crisis profunda: ocupa el último lugar del Grupo B y necesita reaccionar para no quedar cada vez más lejos de los playoff.

Por dónde ver Huracán vs Racing

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Huracán y Racing de este domingo a las 21:30 horas será transmitido por TNT Sports.

Cómo llegan Huracán y Racing a este cruce

El conjunto dirigido por Diego Martínez llega después de empatar 1-1 frente a Belgrano en Córdoba. El Globo consiguió así su tercer empate consecutivo, luego de una derrota, y extendió a cuatro su racha sin triunfos. Si bien mantiene una posición expectante, la falta de victorias empieza a convertirse en un problema para un equipo que pretende mantenerse cerca de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Huracán tendrá además el respaldo de su localía y buscará aprovechar el momento para volver a sumar de a tres. Entre sus principales nombres aparecen Hernán Galíndez, Jordy Caicedo, Rodrigo Fernández Cedrés y Leonardo Gil, futbolistas sobre los que el entrenador deposita buena parte de las expectativas para conseguir una victoria que le permita tomar impulso en el torneo.

La Academia viene de perder frente a Atlético Tucumán.

Racing, en cambio, llega al Ducó con una necesidad todavía mayor. La Academia viene de perder 2-1 como local ante Atlético Tucumán y acumula dos derrotas consecutivas. Además, ganó apenas uno de sus últimos ocho partidos y suma cinco caídas en ese tramo, una estadística que explica su complicado presente. El equipo conducido por Juan Pablo Vojvoda es actualmente el último de su zona y tampoco se encuentra en puestos de clasificación a una copa internacional.

Para Racing, el desafío será recuperar confianza y encontrar respuestas ofensivas que le permitan transformar sus buenos momentos en resultados. Adrián “Maravilla” Martínez, Matko Miljevic, Diego Ortegoza y Leonel Pérez aparecen como algunas de las cartas que tendrá la Academia para intentar cambiar su presente.





