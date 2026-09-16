Ver en vivo Corinthians vs. Estudiantes en la Copa Libertadores por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Corinthians y Estudiantes de La Plata se preparan para un partido decisivo en la Copa Libertadores. El conjunto brasileño recibirá al Pincha este miércoles 16 de septiembre, desde las 21.30, por la vuelta de los cuartos de final, en una serie que permanece completamente abierta después del empate en el encuentro de ida disputado en La Plata.

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El duelo tendrá además un valor especial para ambos clubes, que buscan volver a instalarse entre los cuatro mejores del continente después de varios años. Estudiantes no alcanza las semifinales desde 2009, temporada en la que también conquistó su último título en la competencia. Corinthians, por su parte, no disputa esta instancia desde 2012, cuando consiguió consagrarse campeón por primera vez en su historia.

Por dónde ver Corinthians vs Estudiantes de La Plata

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Corinthians y Estudiantes de La Plata de este miércoles 21:30 será transmitido por Fox Sports y la plataforma de Disney +.

Cómo llegan Corinthians y Estudiantes a este duelo

Corinthians llega al encuentro con la ventaja de definir la serie ante su público. El equipo dirigido por Fernando Diniz empató 1-1 en la ida y sabe que un triunfo por cualquier diferencia le permitirá avanzar directamente a las semifinales. En su última presentación por el Brasileirao, sin embargo, cayó 2-1 frente a Flamengo, líder del campeonato, como visitante. Actualmente ocupa el decimotercer puesto del torneo brasileño.

Estudiantes, conducido por Alexander Medina, necesita conseguir una victoria para avanzar directamente a la siguiente instancia. En caso de repetir un empate, la clasificación se resolverá mediante penales. El conjunto platense llega con mayor confianza después de vencer 2-1 a Platense como local en la última jornada del Clausura. En el torneo argentino se encuentra décimo en el Grupo A.

El Pincha busca dar el golpe en Brasil tras empatar en La Plata.

La ida, disputada la semana pasada en el estadio de Estudiantes, terminó con un empate 1-1. El Pincha comenzó arriba gracias al gol de Alexis Castro, pero Corinthians logró alcanzar la igualdad por intermedio de Kaio. El resultado dejó la definición completamente abierta y trasladó toda la presión al encuentro en Brasil.

Entre los futbolistas que pueden resultar determinantes aparecen varias figuras de ambos planteles. En Corinthians, las principales esperanzas estarán depositadas en Memphis Depay, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique y Breno Bidon. Estudiantes, en tanto, cuenta con jugadores capaces de marcar la diferencia como Guido Carrillo, Joaquín Correa, Alexis Castro y Joaquín Tobio Burgos.



