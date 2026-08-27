Ver en vivo Celta de Vigo vs. Mallorca en LaLiga por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Celta de Vigo recibe este jueves a Mallorca en el Estadio Abanca-Balaídos por una nueva jornada de LaLiga EA Sports. Un encuentro que se torna clave para las aspiraciones del conjunto celeste, que necesita conseguir una victoria ante su público para acomodarse en la tabla de posiciones y ratificar la idea futbolística planteada desde el inicio del campeonato.

El conjunto gallego llega a este compromiso tras disputar una serie de partidos exigentes en los que mostró pasajes de buen juego colectivo pero acusó ciertos desajustes defensivos en momentos determinantes. Con la premisa de hacerse fuerte en condición de local, la consigna del equipo pasa por adueñarse del desarrollo del partido desde los primeros minutos.

Por dónde ver Celta de Vigo contra Mallorca

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Celta de Vigo y Mallorca será transmitido exclusivamente por la señal de DSports (disponible en DirecTV) y a través de la plataforma de streaming DGo.

Las variantes del equipo para el cruce en Balaídos

Con vistas a este fundamental cotejo, el entrenador analiza modificaciones en la alineación titular tanto en la zona media como en el frente de ataque. La intención del cuerpo técnico pasa por asociar futbolistas de buen pie en el círculo central y explotar las bandas con transiciones rápidas para abastecer a los delanteros en el área rival.

En el sector de la gestación estará presente la contención y distribución para marcar el ritmo del partido, buscando vulnerar el bloque defensivo que propondrá la visita. En tanto, en la zona defensiva se trabaja en ajustar la marca en el juego aéreo para sostener el arco en cero ante las incursiones del conjunto rival.

Un resultado abierto ante un rival exigente

El choque entre celestes y bermellones propone un desarrollo parejo y de pronóstico abierto. Mallorca llega a Vigo con la intención de armar un bloque compacto en campo propio y aprovechar los espacios de contragolpe para lastimar. Se prevé un cruce de trámite intenso donde la efectividad en los metros finales será la clave para romper el marcador.