Ver en vivo Boca vs. Instituto por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Instituto y Boca Juniors se enfrentarán este viernes 9 de octubre, desde las 19.30, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá como protagonista a un duelo entre el líder de la Zona A y un Xeneize que llega con la necesidad de seguir sumando, aunque con la cabeza puesta también en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina, tratando de sostener un semestre hasta ahora muy exitoso.

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El partido se jugará en estadio Mario Alberto Kempes, luego de que el equipo cordobés decidiera mudar su localía con el propósito de recaudar dinero con la venta de entradas al público visitante. De este modo, dos sectores de la cancha estarán ocupados por el público boquense, que vive un momento de pura ilusión debido al gran presente deportivo que atraviesa.

Por dónde ver Instituto vs Boca

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Instituto vs Boca será transmitido por TNT Sports.

Cómo llegan Instituto y Boca a este partido

La Gloria atraviesa un presente inmejorable. Viene de golear 4-1 a Independiente en Avellaneda, en una actuación que le permitió consolidarse en lo más alto de la Zona A. Los dirigidos por Diego Flores suman 25 puntos en 11 partidos, producto de ocho victorias, un empate y apenas dos derrotas. Además, acumulan 17 goles a favor y solamente ocho en contra, números que explican el gran momento del conjunto cordobés.

La goleada ante el Rojo tuvo varios protagonistas: Jeremías Lázaro, Hernán De La Fuente, Matías Gallardo y Alex Luna marcaron los goles de Instituto, que volvió a demostrar su capacidad ofensiva y llega al cruce con Boca como líder y con una confianza elevada.

Boca llega en gran momento.

Boca, en tanto, también llega con una victoria importante. El equipo de Rodolfo Arruabarrena derrotó 3-0 a Unión en su última presentación y ocupa el cuarto puesto de la Zona A, con 20 unidades. El Xeneize ganó cinco partidos, empató otros cinco y perdió solamente uno, aunque todavía tiene margen para acercarse al líder y asegurar una buena posición de cara a los playoffs.

Sin embargo, el principal interrogante pasa por la formación. Boca comenzará el martes 13 de octubre su serie de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, por lo que Arruabarrena analiza dosificar esfuerzos. La idea es presentar un equipo mixto entre titulares y suplentes, con cambios en distintas líneas. Leandro Paredes y Leandro Lozano aparecen entre los jugadores que podrían descansar, mientras que Alan Velasco está descartado por un desgarro.