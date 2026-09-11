Ver en vivo Boca vs. Central Córdoba por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Boca y Central Córdoba se enfrentarán este viernes a las 21:30 horas en La Bombonera por la novena fecha del Torneo Clausura 2026 con una necesidad en común: ambos buscan recuperar la regularidad y volver a sumar de a tres. El Xeneize atraviesa un momento irregular en el campeonato, con especial dificultad para conseguir buenos resultados fuera de casa, mientras que el Ferroviario acumula cuatro partidos consecutivos sin victorias.

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El equipo de Rodolfo Arruabarrena viene de empatar 2-2 ante Gimnasia de Mendoza en el torneo local en un encuentro en el que puso mayoría de suplentes. Un resultado que dejó sabor a poco porque Boca estuvo dos veces en ventaja y no pudo sostenerla hasta el final. Central Córdoba, por su parte, viene de caer 1-0 frente a Independiente y necesita reaccionar para evitar que su mala racha se prolongue.

Por dónde ver Boca contra Central Córdoba

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Boca y Central Córdoba de este viernes a las 21:30 horas será transmitido por el Pack Fútbol (ESPN Premium o TNT Sports).

Cómo vienen Boca y Central Córdoba en el Clausura 2026

Boca ganó apenas uno de sus últimos cinco partidos en el Clausura y todavía no consigue encontrar la regularidad necesaria para afirmarse en el torneo. El conjunto dirigido por Arruabarrena mostró altibajos en sus últimas presentaciones y dejó puntos importantes en el camino, una situación que lo obliga a recuperar consistencia en esta segunda parte del campeonato.

Uno de los principales inconvenientes del Xeneize aparece cuando debe jugar lejos de La Bombonera. La campaña como visitante se convirtió en una cuenta pendiente para el equipo, que encuentra mayores dificultades para imponer condiciones y cerrar los partidos. Esa irregularidad fuera de casa contrasta con la necesidad de sumar con continuidad para mantenerse en la pelea del campeonato.

El Xeneize viene de empatar en Mendoza.

El empate ante Gimnasia de Mendoza fue una nueva muestra de esa falta de contundencia. Boca logró ponerse en ventaja en dos oportunidades, pero no pudo conservar el resultado y terminó dejando escapar una victoria que parecía al alcance. La pérdida de puntos sobre el cierre volvió a encender las dudas alrededor del rendimiento del equipo.

Central Córdoba atraviesa una situación todavía más comprometida. La derrota por 1-0 frente a Independiente significó el cuarto encuentro consecutivo sin ganar en el Clausura. El Ferroviario necesita cortar cuanto antes esta racha y recuperar la confianza que le permita volver a ser un equipo competitivo. El conjunto santiagueño no logró sostener los resultados positivos que había conseguido durante el torneo y llega al cruce con Boca obligado a cambiar su presente. Cada partido empieza a tomar mayor importancia para un equipo que necesita sumar para no quedar relegado y que tendrá enfrente a un rival también necesitado.