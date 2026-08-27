Ver en vivo Barcelona vs. Athletic Bilbao en LaLiga por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Barcelona recibe este jueves al Athletic Bilbao en el Spotify Camp Nou por una nueva jornada de LaLiga EA Sports. Un encuentro que se torna clave para las aspiraciones del conjunto blaugrana, que necesita sumar de a tres frente a su público para sostener el ritmo en lo más alto de la tabla de posiciones y mantener las sensaciones positivas en un tramo exigente del calendario.

El equipo culé viene de una seguidilla exigente de compromisos en los que mostró pasajes de buen fútbol pero también dejó al descubierto pasajes de irregularidad defensiva. No obstante, el rendimiento como local viene siendo el principal argumento del equipo para mantenerse prendido en la pelea y la consigna para este cruce será imponer condiciones desde el arranque ante un rival siempre físico y peligroso.

Por dónde ver Barcelona contra Athletic Bilbao por LaLiga

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Barcelona y Athletic Bilbao será transmitido exclusivamente por la señal de DSports (disponible en DirecTV) y a través de la plataforma de streaming DGO, el jueves 27 de agosto de 2026 a las 16 horas de Argentina.

Los ajustes del equipo para recibir al Athletic

Con vistas a este fundamental cotejo, el entrenador analiza variantes en el once titular tanto en la zona media como en el frente de ataque. La idea del cuerpo técnico pasa por refrescar las bandas para generar mayor amplitud y movilidad, dándole lugar a nombres como Lamine Yamal y Raphinha por los costados para abastecer el área rival.

En la mitad de la cancha estará presente la contención y distribución de Pedri y Marc Bernal, buscando hacerse dueños de la posesión del balón desde los primeros minutos. En tanto, en el fondo se perfila la continuidad de la zaga central habitual para intentar sostener el arco en cero ante el juego aéreo y las transiciones rápidas que suele proponer el conjunto vasco.

Un historial exigente y un resultado abierto

La serie de antecedentes recientes entre ambos equipos marca una clara paridad y duelos muy disputados en los últimos años. El Athletic Bilbao llega a este duelo en tierras catalanas con el objetivo de dar el golpe y rescatar puntos fuera de casa, respaldado por el rendimiento de figuras como los hermanos Williams y Oihan Sancet. Se prevé un choque decisivo y de ritmo alto que definirá momentos clave de la temporada para ambos.