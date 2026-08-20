Ver Olimpia vs. Vasco da Gama en vivo online por Fútbol Libre o Magis TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Olimpia y Vasco da Gama chocan este jueves en el Estadio Ueno Defensores del Chaco por el partido de vuelta de los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026. Tras la paridad sin goles en el primer capitulo de la eliminatoria, ambos equipos buscarán la victoria que les otorgue el boleto a la siguiente ronda del certamen continental.

El elenco paraguayo intentará hacer valer la localía en la capital para resolver la serie a su favor ante su público. Por su parte, el conjunto brasileño desembarca con la intención de dar la sorpresa fuera de casa y meterse entre los ocho mejores del torneo.

De qué forma ver el partido de Olimpia contra Vasco da Gama

Ver los partidos por plataformas como Fútbol Libre, Pelota Libre o Magis TV es ilegal y representa un riesgo de seguridad para las computadoras y dispositivos móviles. La manera correcta de seguir las alternativas del cruce es a través de los canales y servicios de streaming autorizados. El encuentro entre Olimpia y Vasco da Gama será transmitido en vivo por ESPN 2 y vía streaming mediante Disney+ Premium.

Cómo llegan los equipos al duelo de vuelta

El equipo comandado por la alineación paraguaya arriba a esta cita tras conseguir una victoria por 2-1 frente a Sportivo Ameliano en el torneo local. En el plano internacional, el Decano logró rescatar un valioso empate 0-0 en el Estádio São Januário durante el encuentro de ida, sosteniendo la solidez defensiva con el arquero Gastón Olveira como figura clave.

Vasco da Gama viaja a Paraguay luego de tropezar en el certamen doméstico, pero enfocado en la competencia continental. El cuadro carioca dominó la posesión en el primer partido en Río de Janeiro, aunque no logró quebrantar el bloque visitante, por lo que necesitará afinar la definición en Asunción para lograr la clasificación.

Probables formaciones

Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra, Esteban Matus; Fernando Cardozo, Víctor Quintana, Richard Sánchez, Romeo Benítez; Eduardo Delmás y Braian Romero. DT: Éver Hugo Almeida.

Vasco da Gama: Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Cauan Barros, Johan Rojas; Adson, David y Nuno Moreira. DT: Rafael Paiva.

Olimpia vs. Vasco da Gama: datos del partido