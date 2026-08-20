Ver Macará vs. Santos en vivo online por Fútbol Libre o Xuper Tv es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Macará y Santos se enfrentan este jueves en el Estadio Bellavista por el partido de vuelta de los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026. La serie llega abierta tras el encuentro de ida disputado en suelo brasileño, donde el equipo visitante buscará revalidar la ventaja conseguida ante su gente.

El cuadro ecuatoriano necesita imponerse en su casa para forzar la definición por penales o sellar la clasificación directa según la diferencia de gol. En contrapartida, el conjunto de Vila Belmiro intentará administrar el resultado a favor para asegurar su boleto a la siguiente fase del certamen continental.

De qué forma ver el partido de Macará contra Santos

Ver los partidos por plataformas como Fútbol Libre, Pelota Libre o Magis TV es ilegal y representa un riesgo para la seguridad informática de los dispositivos. La manera correcta de seguir las alternativas del encuentro es a través de los canales y servicios autorizados. El duelo entre Macará y Santos será transmitido en vivo por ESPN 4 y vía streaming mediante Disney+ Premium.

Cómo llegan los equipos al cruce de vuelta

Macará llega a este choque con la premisa de revertir la serie tras la caída por 2-1 en el Estadio Urbano Caldeira. Franco Posse había adelantado tempranamente al conjunto ecuatoriano en el choque de ida, pero el trámite se inclinó en favor del equipo local, que logró revertir el marcador con tantos de Gabriel Barbosa y Willian Arão.

Santos, conducido tácticamente para esta instancia del torneo, desembarca en Ecuador sabiendo que un empate le alcanza para sellar su clasificación a los cuartos de final. El Peixe busca sostener el ritmo en el certamen internacional luego de haber superado los playoffs frente a Universidad Central antes de acceder a esta llave.

Probables formaciones

Macará: Rodrigo Gabriel Rodríguez; Denilson Bolaños, Santiago Etchebarne, José Marrufo, Luis Ayala Brucil; Jean Estacio, José Luis Cazares, Agustín Campana, Matías Miranda, Mateo Viera; Franco Posse. DT: Alex Pallarés.

Santos: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Willian Arão, Luan Peres, Gonzalo Escobar; Christian Oliva, João Schmidt, Gabriel Bontempo; Neymar, Álvaro Barreal y Gabriel Barbosa. DT: Cléber Xavier.

Macará vs. Santos: datos del partido