Ver Independiente vs. Instituto por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Independiente recibe este viernes a las 19:15 a Instituto de Córdoba por la fecha 11 del Clausura. Un partido importante para los dirigidos por Jadson Viera, que necesitan sumar para meterse en zona de copas internacionales en 2027, el gran objetivo que tiene por delante. Al director técnico le tocó agarrar la manija en un momento difícil, pero viene de conseguir una victoria que le dio aire por 2-1 frente a Unión de Santa Fe.

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Por dónde ver Independiente frente Unión

Ver partidos por Fútbol Libre y Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre Independiente e Instituto de este viernes a las 19:15 será transmitido por ESPN Premium (Pack Premium).

El Rojo necesita sumar de local

A Viera le tocó agarrar el equipo en un contexto difícil por lo que fue la salida de Gustavo Quinteros. Y ni bien agarró la manija del equipo, lo han ido desmembrando en cuanto a variantes en el plantel. Primero con la venta del chileno Maxi Gutiérrez al fútbol ruso, que fue seguido por la salida de Gabriel Ávalos a Olimpia de Paraguay y de Kevin Lomónaco al Real Oviedo, tres jugadores que eran considerados titulares.

No obstante, frente a la necesidad de encontrar variantes halló una revelación en defensa con el juvenil Juan Miguel Arrayago, y en lo últimos dos encuentros frente a San Lorenzo y Unión encontró lo mejor del equipo juntando a Maximiliano Meza con Santiago Montiel. Pero la falta de nueve y de variantes en algunas posiciones condicionan su margen de maniobra.

Meza podría ser titular frente a la Gloria.

Una cuenta pendiente para el Rojo en este torneo Clausura es mejorar su rendimiento en condición de local: La racha que tiene en el Libertadores es muy adversa, ya que no logra sumar de a tres en ese lugar desde el 1-0 frente a Newell´s en la fecha 2 el 30 de julio. Después sumó apenas dos empates y dos derrotas, entre las que se encuentra el histórico 0-3 frente a Gimnasia de Mendoza.

El gran presente de Instituto

Del lado de la Gloria, el conjunto de Diego Flores no podría estar viviendo un mejor momento. Llega a este partido tras ganarle el clásico 3-1 a Talleres y sigue como líder del Grupo A, con 22 unidades. Sobre 10 encuentros jugados ganó 7, empató 1 y perdió 2, lo que la posiciona ya como una campaña histórica para el equipo cordobés en primera, que intentará ratificarlo en los playoff.