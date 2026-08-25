Ver fútbol online en Fútbol Libre, Roja Directa o Pirlo TV en vivo es ilegal: por dónde hacerlo

Cada fecha del fútbol argentino genera los mismos inconvenientes para los fanáticos del fútbol argentino. Ante el costo de las suscripciones y la necesidad de acceder rápidamente a una transmisión, muchos usuarios recurren a páginas como Fútbol Libre, Roja Directa o Pirlo TV. Sin embargo, detrás de la promesa de acceder gratis a los encuentros existe una serie de riesgos que van mucho más allá de una transmisión de mala calidad.

Estos portales no cuentan con los derechos oficiales para emitir los partidos y pueden convertirse en una puerta de entrada para diferentes amenazas informáticas. Por eso, además de tratarse de sitios que retransmiten contenido sin autorización, utilizarlos puede comprometer la seguridad de computadoras, celulares y de la información personal de quienes ingresan.

Por qué es riesgoso ver fútbol por plataformas ilegales

Uno de los principales peligros es el llamado malvertising, es decir, publicidad maliciosa que puede aparecer dentro de estas páginas. Los usuarios pueden encontrarse con botones falsos, ventanas emergentes y anuncios que imitan alertas del sistema para intentar convencerlos de descargar programas o habilitar determinadas funciones.

El riesgo aumenta cuando el usuario intenta reproducir el partido y es redirigido a otras páginas. Algunas pueden solicitar que se descargue un supuesto códec, una actualización o un reproductor que en realidad contiene software malicioso. También existen sitios que buscan que el visitante permita notificaciones, que luego pueden utilizarse para enviar publicidad engañosa o enlaces fraudulentos.

El campeonato argentino en una de sus tantas postales.

Otro problema especialmente serio es el robo de información. Determinados programas maliciosos pueden intentar obtener contraseñas almacenadas en el navegador, copiar cookies de sesiones abiertas o registrar información ingresada en sitios sensibles, incluidos los relacionados con servicios financieros. A esto se suma una experiencia deficiente para el espectador. Las transmisiones ilegales pueden presentar retrasos de varios minutos y sufrir cortes o congelamientos, especialmente cuando miles de personas intentan acceder al mismo encuentro.

Dónde ver legalmente la Liga Profesional

En Argentina, l a alternativa oficial para seguir la Liga Profesional es contratar el Pack Fútbol, que incluye las señales ESPN Premium y TNT Sports Premium . La programación se distribuye entre ambos canales y permite acceder a los partidos del campeonato a través de los operadores de televisión paga habilitados.

. La programación se distribuye entre ambos canales y permite acceder a los partidos del campeonato a través de los operadores de televisión paga habilitados. El Pack Fútbol está disponible mediante distintos operadores. Por ejemplo, Flow ofrece ESPN Premium y TNT Sports Premium dentro de su paquete adicional, mientras que Telecentro también permite acceder a ambas señales y a todos los partidos de la Liga Profesional.





