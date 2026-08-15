Ver Estudiantes vs. Gimnasia por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

La Plata vuelve a detenerse por su partido más esperado. Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán este sábado 15 de agosto, desde las 16.45, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. El clásico tendrá como árbitro a Yael Falcón Pérez y será una nueva oportunidad para que los dos equipos de la ciudad se midan en un duelo que excede cualquier contexto de campeonato.

El encuentro encuentra a los dos protagonistas con realidades diferentes. Estudiantes buscará recuperarse después de la derrota 2-0 ante Deportivo Riestra y el empate con sbor a derrota de local contra U. Católica por Libertadores, mientras que Gimnasia llegará con el envión de haber derrotado 2-0 a Barracas Central y de haber conseguido su tercera victoria consecutiva. Además, el triunfo del Lobo y la caída del Pincha modificaron la tabla anual: Gimnasia pasó a quedar por encima de su clásico rival antes del gran partido.

Por dónde ver Estudiantes contra Gimnasia

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Estudiantes y Gimnasia de este sábado a las 16:45 será transmitido por ESPN Premium.

El historial entre Estudiantes y Gimnasia

El historial general refleja una rivalidad centenaria y favorable a Estudiantes. Se jugaron 192 partidos: el Pincha ganó 69, Gimnasia 51 y hubo 72 empates. El primer enfrentamiento se remonta al 27 de agosto de 1916, cuando el Lobo se impuso 1-0 en el viejo estadio de Estudiantes. Mientras que un partido que inclinó la balanza para los Pincharratas fue el 7-0 en el Apertura 2006, ya que después de eso el Tripero apenas ganó 2 clásicos, cuando hasta ese entonces la diferencia solo era de un partido a favor del León.

Gimnasia busca el batacazo.

Respecto a los últimos antecedentes, en el Apertura 2025 empataron 1-1 en el Bosque, mientras que en el Clausura del mismo año Estudiantes ganó 2-0 como local. Luego llegó un capítulo histórico: en diciembre de 2025, por primera vez se enfrentaron en una instancia eliminatoria de Primera División y el Pincha ganó 1-0 como visitante en la semifinal del Clausura, para luego consagrarse campeón.

El antecedente más reciente fue el 0-0 del 15 de febrero de 2026, también por la quinta fecha, pero del Apertura y con Gimnasia como local. Ahora, seis meses después, el escenario cambia y será Estudiantes quien reciba al Lobo. Con presentes distintos, una tabla anual que los vuelve a encontrar cerca y un historial que alimenta la rivalidad, La Plata se prepara para una nueva edición de su clásico.





