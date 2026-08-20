Ver Corinthians vs. Rosario Central en vivo online por Fútbol Libre o Xuper Tv es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Corinthians y Rosario Central chocan este jueves en el Estadio Neo Química Arena por el partido de vuelta de los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2026. La eliminatoria llega totalmente abierta tras el primer enfrentamiento en suelo argentino, por lo que el ganador del choque sellará de manera directa el boleto a la siguiente ronda.

El conjunto rosarino buscará dar el golpe en territorio paulista para meterse en los cuartos de final, donde ya espera Estudiantes de La Plata. Por su parte, el elenco brasileño intentará hacer valer la localía ante su público para romper la racha y sellar la serie a su favor.

De qué forma ver el partido de Corinthians contra Rosario Central

Ver los partidos por plataformas como Fútbol Libre, Pelota Libre o Magis TV es ilegal y representa un riesgo de seguridad para las computadoras y dispositivos móviles. La manera correcta de seguir las alternativas del cruce es a través de las señales y plataformas autorizadas. El encuentro entre Corinthians y Rosario Central será transmitido en vivo por televisión por Fox Sports y Telefe, mientras que por streaming se podrá seguir mediante Disney+ Premium, DGO, Flow y Telecentro Play.

Cómo llegan los equipos al duelo de vuelta

Rosario Central encarará esta revancha entonado tras derrotar 1-0 a Barracas Central por el Torneo Clausura con formación alternativa. En el encuentro de ida de esta llave copera, el equipo conducido por Jorge Almirón exhibió pasajes de buen juego e inquietó con las intervenciones de Ángel Di María y Jaminton Campaz, aunque no logró traducir ese dominio en el marcador.

Corinthians desembarca en esta cita tras caer 2-1 frente a Cruzeiro en el certamen local, donde se ubica en la novena colocación. Para la revancha internacional, el entrenador no podrá contar con el mediocampista Allan Rodrigues de Souza, quien terminó expulsado en el tramo final del partido disputado en Rosario.

Probables formaciones

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Kaio César; Pedro Raúl y Yuri Alberto. DT: Fernando Diniz.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Corinthians vs. Rosario Central: datos del partido