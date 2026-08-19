Ver Atlético de Madrid vs. Málaga en vivo online por Fútbol Libre o Magis TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Atlético de Madrid recibirá este miércoles al Málaga en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por la primera fecha de LaLiga. El encuentro marcará el debut oficial de ambos en la temporada y significará el reencuentro de dos clubes que no se ven las caras en la máxima categoría desde 2018.

El conjunto madrileño busca arrancar con el pie derecho ante su gente para prendirse desde el comienzo en la pelea por el título. Por su parte, el elenco visitante llega con la intención de dar el golpe en la capital e iniciar con solidez su camino en el certamen.

De qué forma ver el partido de Atlético de Madrid contra Málaga

Ver los partidos por plataformas como Fútbol Libre, Pelota Libre o Magis TV es ilegal, además de representar un riesgo para la seguridad de los dispositivos. La manera correcta de seguir las alternativas del juego es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Atlético de Madrid y Málaga será transmitido en vivo por la señal de DSports (Directv Sports) y vía streaming por la plataforma DGO.

Cómo llegan los equipos al estreno

El equipo dirigido por el "Cholo" Simeone encara esta primera jornada tras completar su puesta a punto durante la pretemporada. Con la presencia de figuras en la delantera y un bloque defensivo consolidado, el dueño de casa pretende mantener la fortaleza en su estadio, donde cosechó gran parte de sus puntos en el último año.

Málaga regresa al escenario de élite buscando contrarrestar el circuito de juego del Colchonero. El historial reciente entre ambos favorece al equipo madrileño, que se impuso en los últimos cuatro antecedentes directos en LaLiga antes del parate de cruces en la categoría.

Probables formaciones

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko; Alex Grimaldo, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Lee Kang-in; Giuliano Simeone, Ademola Lookman y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Málaga: Alfonso Herrero; Jokin Gabilondo, Nelson Monte, Einar Galilea, Dani Sánchez; Luca Sangalli, Manu Molina, Dani Lorenzo; David Larrubia, Roko Baturina y Kevin Medina. DT: Sergio Pellicer.

Atlético de Madrid vs. Málaga: datos del partido